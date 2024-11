Ni gambes ni tomàquet: Producte estrella de la Fira més esperada aquest cap de setmana

El Prat de Llobregat celebrarà aquest cap de setmana la 51a edició de la Fira Avícola, la gran festa d'hivern de la ciutat. És gran aparador de la gastronomia local amb el pollastre Pota Blava i la Carxofa Prat com a grans protagonistes. Durant tres dies es podran tastar els platillus que prepararan una desena de restaurants del municipi a l'Espai Gastronòmic a la granja de la Ricarda.

La millor gastronomia es combinarà amb actuacions musicals, activitats infantils i una exposició d'artistes locals sobre el Pota Blava. La Fira de Vins, a la seva quarta edició, es consolida amb la presència de cellers locals. La granja de la Ricarda, al costat dels camps del Parc Agrari del Baix Llobregat, tornarà a ser la seu principal de la Fira Avícola.

L'Espai Gastronòmic, que ocuparà una nau de 600 metres quadrats, acollirà una desena de restaurants del municipi que oferiran plats Pota Blava i Carxofa Prat. Aquests dos productes són les estrelles de l'oferta gastronòmica local.



El restaurant de Fira acabarà de posar èmfasi en la gastronomia local. Podreu trobar una oferta del Consell Regulador Raça Prat amb Els Plats de la Fira i el Pota Blava per emportar. També el dinar de pagès, clàssics de la Fira Avícola. Per segona edició, l'espai tindrà la Brasa #CarxofaPrat Solidària, gestionada per l'ONG 'Un cim un somriure', que destinarà tots els fons a l'Ashira School (Tanzània).

| ACN

Molt més que gastronomia

A més a més de bona gastronomia, l'espai també s'omplirà d'actuacions musicals, activitats infantils. També una exposició d'artistes locals que donen la seva visió particular del Pota Blava i la Carxofa Prat. En aquesta edició, es consolida l´Aula de Cuina, amb ShowCookings basats en la gastronomia sostenible i del territori. També s'impulsarà per segona edició Aula de Cata amb dues sessions tècniques. Allà es podrà descobrir les qualitats de productes com la Carxofa Prat, gràcies als pagesos, cellers locals i xefs del territori.



Com a tercer eix de l'Espai Gastronòmic, es consolida la Fira de Vins, en col·laboració amb Viñas cal Pere Tarrida i Central Wine. Aquest arriba a la quarta edició, on tindran protagonisme propostes del territori i on es podran degustar embotits i formatges de la mà de Jamonsito, i barra de degustació del Prat.

A l'espai s'organitzaran més de dotze activitats de tasts i maridatges, guiats pels mateixos establiments participants, i tindrà un protagonisme especial el centenari de Cal Pere Tarrida.