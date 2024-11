Confonen la bandera catalana amb la de Mèxic... i la resposta és espectacular

per Iker Silvosa

Entrar a gairebé qualsevol xarxa social suposa una cita gairebé segura amb moments de riure. Els mems estan més que normalitzats en el nostre dia a dia i a cada scroll down podem trobar-nos amb diversos vídeos divertits que, de ben segur, ens provocaran una riallada. Una cosa així ha passat en un vídeo compartit pel compte @defensorsdelaterra, acostumat a pujar aquest tipus de contingut humorístics basats en aspectes propis de Catalunya.

Aquest vídeo en concret consisteix en una paròdia d'un vídeo anterior publicat per un creador de contingut anglès que mostra la bandera de Catalunya a una persona aleatòria del carrer i li pregunta que d'on és. La persona entrevistada, de manera totalment innocent, respon que de Mèxic. I a continuació el que apareix al vídeo és màgia.

Podem veure un grup de gent gran en una plaça del poble de Maçanet de la Selva ballant sardanes. Tot i això, en comptes de sonar una música catalana pròpia d'aquest tipus de ball, s'escolta un mariachi mexicà. I per si això no fos poc, diversos seguidors han tret el seu enginy a passejar en els comentaris del vídeo fent comparatives entre les cultures catalanes i asteques o també fent jocs de paraules. Un d'ells, per exemple, comentava "Visca la crema mexicana", un altre "tacotumaca". "Visca els tacs amb botifarra", "Jalisco del Llobregat" o "nachos amb allioli" són altres divertides respostes que ha obtingut el vídeo.

Similituds entre Catalunya i Mèxic

La confusió és força curiosa, ja que és evident que la bandera de Mèxic i la de Catalunya no tenen pràcticament res en comú més enllà que totes dues disposen del color vermell. Però estèticament són ben diferents: la de Mèxic té tres grans franges en vertical i la de Catalunya nou força més fines i en horitzontal; l'asteca compta amb un dibuix al mig i la nostra no.

Mèxic i Catalunya, encara que separats per un oceà i amb històries molt diferents, comparteixen una sèrie de coincidències culturals que reflecteixen la influència mútua i una passió comuna per les seves tradicions. Un dels exemples més notables és el Dia dels Morts a Mèxic i la Castanyada a Catalunya, celebracions que coincideixen en el temps i rendeixen homenatge als difunts. Totes dues festivitats barregen el record als avantpassats amb tradicions culinàries: a Mèxic es consumeixen pa de mort i calaveretes de sucre, mentre que a Catalunya es gaudeixen els panellets i les castanyes.

Una altra coincidència és la profunda importància de la música i el ball en la identitat cultural de tots dos llocs. La música ranxera i el xarop tapatio a Mèxic es troben en paral·lel amb la sardana i les havaneres a Catalunya. A més, l'arquitectura modernista d'Antoni Gaudí a Catalunya, amb les formes orgàniques i el colorit, guarda una subtil similitud amb els vibrants i detallats dissenys de l'arquitectura tradicional mexicana, com l'obra de Luis Barragán.