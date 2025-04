Confirmat: On comprar el millor pa de Sant Jordi de Catalunya

Cada any, quan s'acosta la festivitat de Sant Jordi, els forns de tota Catalunya es posen mans a l'obra per enfornar un dels productes més emblemàtics i simbòlics d'aquesta celebració: el pa de Sant Jordi. La seva forma, el seu sabor i la seva història el converteixen en un dels preferits del públic català juntament amb les mones de Pasqua o els bunyols de Quaresma. Però no tots els pans són iguals. La competència per alçar-se amb el títol de millor pa de Sant Jordi és ferotge, i el jurat ho té cada vegada més difícil.

Aquest 2025 no ha estat l'excepció. El certamen, en la seva vuitena edició, ha tornat a reunir els millors forners del territori amb un mateix objectiu: coronar-se com el forn que millor representa aquesta joia gastronòmica de la identitat catalana. Any rere any, el concurs ha guanyat en prestigi i repercussió, motivant els participants a cuidar cada detall, des dels ingredients fins a la presentació final.

| ACN

Un forn centenari que respira història i passió

En aquesta edició, l'emoció estava servida des del primer moment. Diversos noms coneguts del sector es presentaven amb propostes innovadores, però també fidels a la recepta tradicional. El que pocs imaginaven era que el guanyador no seria un nouvingut ni una gran cadena, sinó un forn familiar amb una llarguíssima trajectòria.

Parlem d'un establiment que duu més d'un segle d'història servint pa, brioixeria i pastissos artesans. Una fleca amb arrels mallorquines que, generació rere generació, ha sabut mantenir l'essència de l'ofici, sense deixar d'adaptar-se als temps. El seu local, ubicat en un dels carrers més cèntrics d'una ciutat molt lligada a la cultura catalana, és punt de trobada de veïns i gourmets.

| Google Imagenes

Des dels seus inicis el 1922, els seus responsables han cultivat amb cura l'art de fer pa. Darrere del taulell, cada dia es pot trobar pa acabat de fer, brioixeria tradicional, pastissos selectes i plats casolans elaborats amb productes de mercat. Tot amb un tracte proper, una atenció personalitzada i un compromís inquebrantable amb la qualitat.

Constància, dedicació... i una victòria molt esperada

Els seus responsables ja s'havien presentat en cinc ocasions al certamen del millor pa de Sant Jordi. Sempre fregaven el podi, però els faltava aquell toc final, aquella espurna de màgia que els portés fins al més alt. Aquest any, finalment, han aconseguit el que tant anhelaven.

I va ser gràcies al treball conjunt de dos apassionats forners: Andrés Jarque i Alberto Piedra. Tots dos reconeixen que no hi ha cap secret especial més enllà de l'esforç i la constància. De vegades es necessita una mica de sort, però sobretot "moltes hores, molt afecte i no rendir-se mai".

I qui ha estat el guanyador del VIII Concurs del Millor Pa de Sant Jordi de Catalunya 2025? Doncs ni més ni menys que el Forn Bertran Mar, al cor de Badalona. Una victòria que reconeix no només la seva recepta deliciosa, sinó el seu llegat centenari.