La indignació d'una clienta perquè han deixat de vendre un producte a Bonpreu

No hi ha decepció més gran que aquesta. De tant en tant, com per art de màgia, per pura serendípia, ens trobem amb algun producte de supermercat amb el qual ens encariñem profundament. Amor a primera vista. El provem, quedem totalment astorats i, de sobte, tenim una nova obsessió. La major part de les vegades, el seu consum repetitiu no és especialment recomanable per a la nostra salut. Però bé, és un capritxet que ens mereixem.

Sempre que podem, ens evadim durant una estoneta del nostre atrafegat dia a dia per passar pel supermercat a per previsions. I el camí de tornada a casa el fem amb un somriure a la boca. Brillant i incessant. Pensant que, en pocs minuts, el món es resumirà en tu i aquest menjar que tant aprecies. I no necessites res més.

| Michael Burrows de Pexels, XCatalunya

Però, en contraposició, tot amor de fantasia té el seu final i sempre arriba el moment en què, de sobte, ja no el venen. Desapareix. Com si tot el que haguéssiu viscut no hagués significat res per a ell. I tot es torna més fosc. Aconsegueixes tornar a somriure, però no amb la mateixa brillantor. Et falta alguna cosa.

Això és el que li ha passat a una clienta habitual del Bonpreu, que tenia aquesta hiperbòlica debilitat per les gyozas que venien al supermercat català. I tot i que encara en tenen als passadissos d'aquests grans magatzems, res no és el mateix. No tenen el mateix gust. "El món és un lloc més trist des que van deixar de vendre gyozas al Bonpreu", es lamentava, aquesta usuària, al seu perfil de X.

L'auge del menjar japonès

En els últims anys, la gastronomia japonesa, especialment el sushi, ha experimentat un notable auge al nostre país, passant de ser una opció exòtica i ocasional a convertir-se en una part habitual de la dieta quotidiana de molts ciutadans. Restaurants especialitzats han proliferat no només a grans ciutats, sinó també a localitats més petites, ampliant així l'accés a aquest tipus de cuina.

Un dels motius que expliquen aquesta tendència és el creixent interès per una alimentació equilibrada i saludable. El sushi, que combina peix fresc, arròs i algues, es percep com una alternativa lleugera i nutritiva davant de menjars ràpids o excessivament processats. A més, la seva estètica cuidada i la possibilitat de compartir variats plats amb amics i familiars encaixen perfectament amb l'estil de vida actual, enfocat en experiències culinàries noves i socials.

L'auge de plataformes digitals de repartiment a domicili també ha facilitat enormement el consum regular de sushi a les llars, oferint rapidesa, comoditat i preus cada vegada més competitius. Aquest fenomen ha impulsat fins i tot l'aparició de botigues especialitzades en sushi per emportar o en formats ready-to-eat disponibles en supermercats.