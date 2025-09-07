Confirmat, és boníssim: l''snack' de Mercadona que supera de llarg Lay's

El consum d'aperitius al supermercat evoluciona cap a formats pràctics, lleugers i amb bon preu, pensats per acompanyar el ritme diari dels consumidors. A més, les novetats marquen preferències i orienten compres entre consumidors atents al que és útil i equilibrat. Per això, la mirada s'ha posat en una novetat de Mercadona que concentra curiositat.
Les xarxes socials acceleren descobriments i multipliquen el boca-orella digital al lineal d'aperitius. Així mateix, els seguidors de la cadena valenciana rastregen llançaments amb curiositat, comparen formats i valoren preus. En conseqüència, l'interès creix fins i tot abans de conèixer-se el detall concret del producte.
Mercadona fa un llançament que desperta gran interès
Mercadona presenta unes coquetes de blat de moro gust “Campestre”, cruixents i amb un amaniment especiat que trenca la rutina de les versions clàssiques. Es diferencien de les tradicionals i resulten fàcils de consumir i molt adequades per picar sense complicacions. Per això, es proposen com a opció pràctica per al consum diari i per a qualsevol moment del dia.
La novetat l'ha compartit a Instagram Inmaculada López, creadora de contingut especialitzada en novetats de supermercat. Al seu vídeo mostra l'snack i destaca un matís campestre d'espècies i blat de moro amb caràcter reconeixible. “M'han sorprès moltíssim perquè estan molt bones”, afirma de manera directa, subratllant l'atractiu del gust.
Format i preu per al dia a dia
El format en pack de quatre unitats el fa perfecte per la facilitat de transportar-lo i d'obrir-lo. Són quatre unitats individuals, que sumen 140 grams en total, equilibrant quantitat i comoditat. Així, cap a la bossa, acompanya l'oficina i funciona fins i tot per a un dia de platja, d'escola o a la feina.
El preu és un altre gran avantatge i augmenta les característiques que l'han portat a ser l'snack preferit. El pack complet costa 1,75 euros, una xifra molt baixa dins el lineal d'aperitius. Així mateix, el format evita paquets grans i ajuda a conservar el cruixent amb el pas de les hores.
Tendència i encaix al supermercat
D'aquesta manera, la proposta se suma a la tendència de snacks saludables i fàcils de transportar, molt demandada. La cadena aposta per gustos més atrevits i per formats que encaixen amb agendes mòbils i hàbits urbans. Es pot dir que les coquetes “Campestre” s'han transformat en la companyia habitual dels clients més fidels.
Qui busca un piscolabis diferent hi troba aquí un equilibri precís entre gust, practicitat i preu competitiu. A més, la presentació individual facilita racions i manté la textura durant el temps necessari per consumir. El gust, preu i format sostenen un snack amb recorregut en consum i presència al supermercat.