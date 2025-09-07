Confirmado, está buenísimo: el 'snack' de Mercadona que le da mil vueltas a Lay's

El consumo de aperitivos en supermercado evoluciona hacia formatos prácticos, ligeros y con buen precio, pensados para acompañar el ritmo diario de los consumidores. Además, las novedades marcan preferencias y orientan compras entre consumidores atentos a lo útil y equilibrado. Por eso, la mirada se ha puesto en una novedad de Mercadona que concentra curiosidad.

Las redes sociales aceleran descubrimientos y multiplican el boca a boca digital en el lineal de aperitivos. Asimismo, los seguidores de la cadena valenciana rastrean lanzamientos con curiosidad, comparan formatos y valoran precios. En consecuencia, el interés crece incluso antes de conocerse el detalle concreto del producto.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Mercadona hace un lanzamiento que despierta gran interés

Mercadona presenta unas tortitas de maíz sabor “Campestre”, crujientes y con un aliño especiado que rompe la rutina de las versiones clásicas. Se diferencian de las tradicionales y resultan fáciles de consumir y muy adecuadas para picar sin complicaciones. Por eso, se proponen como opción práctica para el consumo diario y para cualquier momento del día.

La novedad la ha compartido en Instagram Inmaculada López, creadora de contenido especializada en novedades de supermercado. En su vídeo muestra el snack y destaca un matiz campestre de especias y maíz con carácter reconocible. “Me han sorprendido muchísimo porque están muy buenas”, afirma de forma directa, subrayando el atractivo del sabor.

Formato y precio para el día a día

El formato en pack de cuatro unidades lo hace perfecto por la facilidad para transportarlo y para abrirlo. Son cuatro unidades individuales, lo que suma 140 gramos en total, equilibrando cantidad y comodidad. Así, cabe en el bolso, acompaña la oficina y funciona incluso para un día de playa, de cole o en el trabajo.

El precio es otra gran ventaja y aumenta las características que lo han llevado a ser el snack favorito. El pack completo cuesta 1,75 euros, una cifra muy baja dentro del lineal de aperitivos. Asimismo, el formato evita paquetes grandes y ayuda a conservar el crujiente con el paso de las horas.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat, Instagram @mercadona.novedades y inmaysusnovedades

Tendencia y encaje en supermercado

De este modo, la propuesta se suma a la tendencia de snacks saludables y fáciles de transportar, muy demandada. La cadena apuesta por sabores más atrevidos y por formatos que encajan con agendas móviles y hábitos urbanos. Se puede decir que las tortitas “Campestre” se han transformado en la compañía habitual de los clientes más fieles.

Quien busca un tentempié distinto encuentra aquí un equilibrio preciso entre sabor, practicidad y precio competitivo. Además, la presentación individual facilita raciones y mantiene la textura durante el tiempo necesario para consumir. El sabor, precio y formato sostienen un snack con recorrido en consumo y presencia en supermercado.