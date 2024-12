Comunicat important de Caixabank amb el nou servei que ofereixen

per Lena

La tecnologia ha revolucionat la manera en què les persones gestionen les seves compres i serveis. Cada cop més, les grans empreses aposten per oferir solucions digitals que facilitin la vida diària dels usuaris. CaixaBank ha fet un pas endavant en aquest sentit amb el llançament d'un nou servei que promet simplificar un dels processos més habituals.

Un portal digital per a cotxes d'ocasió

CaixaBank ha posat en marxa una plataforma en línia dissenyada per a la compra i finançament de cotxes de segona mà. Aquest servei connecta directament els compradors amb concessionaris de confiança a tot Espanya, simplificant el procés de cerca, selecció i finançament de vehicles. A través d'aquesta eina, els usuaris tenen accés a un catàleg ampli, variat i amb garanties.

Actualment, la plataforma compta amb més de 5.000 cotxes disponibles. Tots els vehicles tenen menys de sis anys d'antiguitat i menys de 100.000 quilòmetres recorreguts, condicions que n'asseguren el bon estat. A més, prop del 30% dels cotxes disponibles al portal compten amb etiquetes ZERO i ECO, apostant per opcions de mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Finançament ràpid i senzill

Un dels punts forts d'aquest nou servei de CaixaBank és la possibilitat d'obtenir finançament de manera ràpida i digital. L'entitat facilita als seus clients condicions competitives i processos àgils, permetent gestionar tot des de casa. El portal permet triar el cotxe desitjat, calcular el finançament i completar els tràmits en uns pocs passos.

Per ara, aquest servei està disponible exclusivament per a clients de CaixaBank. No obstant això, l'entitat ja ha anunciat que, el 2025, la plataforma estarà oberta al públic en general. Amb aquesta ampliació, CaixaBank espera arribar a un major nombre de compradors i consolidar la seva presència en el mercat de finançament de vehicles d'ocasió.

Beneficis per a concessionaris i compradors

El nou portal no només beneficia els clients, sinó també els concessionaris adherits. Més de 150 concessionaris participen ja en aquesta plataforma, oferint els seus vehicles en un aparador virtual amb milions de potencials compradors. Això els permet augmentar la seva visibilitat, arribar a un públic més ampli i millorar les seves oportunitats de venda.

D'altra banda, els compradors poden explorar opcions de manera segura, comparar preus i condicions, i optar per vehicles de qualitat amb el suport de CaixaBank.

Una aposta per la sostenibilitat

CaixaBank ha fet èmfasi en el seu compromís amb la sostenibilitat en incloure una àmplia oferta de vehicles amb etiquetes mediambientals. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda de cotxes més eficients i respectuosos amb l'entorn. L'entitat impulsa així una mobilitat més responsable, alineada amb les noves necessitats dels usuaris i amb els objectius globals de reducció d'emissions.

Amb aquesta nova eina, CaixaBank modernitza l'experiència de compra de cotxes de segona mà, facilitant el finançament i garantint la confiança tant per a compradors com per a concessionaris. Una solució que uneix tecnologia, eficiència i compromís sostenible.