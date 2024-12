Regal de Bonpreu: La guarnició sana comprant un producte per a tota la família

Bonpreu i Esclat sorprenen els seus clients amb una oferta irresistible que combina sabor, frescor i economia. Aquest lot estalvi inclou una safata de salsitxes de pollastre de 360 grams i una amanida mixta Florette de 150 grams.

Tot per un preu reduït de 4,20 euros, davant del preu habitual de 5,79 euros. Aquest pack és una opció perfecta per als que busquen qualitat a un cost accessible.

Una safata de salsitxes que conquereix els fogons

Les salsitxes de pollastre que inclou aquest lot destaquen pel seu sabor suau i la seva versatilitat a la cuina. Cada safata de 360 grams és ideal per preparar múltiples receptes que satisfan tota la família. Pots rostir-les, cuinar-les al forn o fins i tot saltar-les amb verdures.

Aquest tipus de carn blanca és conegut per ser una opció més saludable que altres carns processades, gràcies al seu baix contingut en greixos i alta aportació proteica. És un producte fàcil de preparar, cosa que el fa perfecte per a menjars ràpids i deliciosos.

| BonpreuEsclat

La frescor de l'amanida Florette a cada plat

L'amanida mixta Florette, inclosa al lot, ofereix una combinació d'enciams i fulles verdes fresques. La seva presentació en un format de 150 grams la converteix en una opció pràctica i llesta per consumir.

Aquest producte garanteix qualitat i frescor, característiques essencials per a una dieta equilibrada. L'amanida és rica en vitamines, minerals i fibra, cosa que la converteix en l'acompanyament perfecte per a qualsevol àpat principal. A més, el seu sabor lleuger i textura cruixent la fan molt desitjable.

Un lot perfecte per a qualsevol ocasió

Aquest lot estalvi no només és econòmic, sinó que també és molt útil per crear menús variats. Les salsitxes de pollastre poden ser l'ingredient principal d'un àpat senzill o acompanyament en plats més elaborats.

L'amanida Florette, per la seva banda, es pot servir com a guarnició o transformar-se en una base per a amanides més completes. Amb l'addició de fruits secs, formatge o una vinagreta especial. La combinació de tots dos productes permet preparar menjars ràpids i equilibrats per a tota la família.

Una promoció amb temps limitat

Bonpreu i Esclat llancen aquesta oferta com a part del seu compromís amb els clients, oferint productes de qualitat a preus ajustats. És important destacar que aquesta promoció està disponible per temps limitat, per la qual cosa es recomana no deixar-la passar.

Aquest tipus d'iniciatives busquen facilitar l'accés a productes frescos i saludables, fins i tot en un context d'augment generalitzat de preus al mercat.

Planifica els teus menús i estalvia amb Bonpreu

Aquest lot estalvi és una opció pràctica per als que volen planificar menjars familiars sense gastar de més. Permet crear plats nutritius en qüestió de minuts, gràcies a la combinació de productes preparats per cuinar i consumir.

Bonpreu continua liderant el mercat amb promocions que s'adapten a les necessitats dels seus clients. Demostrant que estalviar i menjar bé no tenen perquè estar renyits.

No deixis escapar aquesta oferta, disponible a les botigues Bonpreu i Esclat. Amb aquest lot, podràs gaudir de menjars saborosos, equilibrats i econòmics que encantaran a tota la família. Corre a buscar el teu abans que s'esgotin!