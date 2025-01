Oficial: El nou motiu pel qual et podria multar Hisenda

En un context econòmic on l'Agència Tributària i altres organismes de supervisió fiscal intensifiquen els seus controls, qualsevol nova decisió judicial que recolzi la imposició de sancions adquireix gran rellevància. Arran de la digitalització i la simplificació de nombrosos tràmits, l'Administració tributària exigeix cada cop més informació a empreses i contribuents, ja sigui per contrastar dades, investigar possibles irregularitats o prevenir el frau fiscal. Encara que aquest control més estricte se centra habitualment a detectar incompliments greus, recents resolucions deixen clar que no respondre a un requeriment pot també costar-te una multa sense que l'Agència Tributària necessiti provar a fons la manera en què es va dificultar la investigació.

Aquest nou escenari obliga a les empreses i particulars a prestar més atenció a les notificacions que reben d'Hisenda. No es tracta només de lliurar la documentació en el termini estipulat, sinó d'evitar comportaments passius o absents que puguin derivar en considerables penalitzacions.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Una decisió que canvia les regles del joc

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha emès, amb data 19 de novembre, una resolució unificadora de criteri que avala la imposició de sancions a aquells que ignorin els requeriments d'informació de la Inspecció, fins i tot sense acreditar de manera específica com el silenci del contribuent hauria obstaculitzat o retardat les recerques de l'Agència Tributària.

Aquesta sentència resol el debat suscitat quan el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional d'Andalusia havia considerat que, per imposar una sanció per ignorar un requeriment, el fisc havia de provar com aquesta falta de resposta entorpia o dilatava les actuacions inspectores. No obstant això, el TEAC ha donat la raó a l'Agència Tributària, confirmant que simplement no respondre a un requeriment, degudament notificat, ja es considera una infracció greu.

En paraules del TEAC, la Llei General Tributària contempla clarament que obstruir les actuacions de l'Agència Tributària –entre altres supòsits– ocorre quan no s'atenen els seus requeriments. Per tant, el tribunal rebutja la necessitat d'aportar proves addicionals per fonamentar la sanció, i amb això enforteix la base legal per penalitzar la falta de col·laboració dels contribuents.

El cas que va encendre l'alarma

La controvèrsia va sorgir a partir d'un expedient obert a una companyia que no va respondre als successius requeriments d'Hisenda. La inspecció va demanar informació sobre les aportacions dels socis a l'empresa i la identificació dels mateixos, enviant fins a tres notificacions (15 de juny, 13 d'agost i 31 d'agost de 2020) sense obtenir resposta. Davant el silenci continuat, l'Agència Tributària va imposar una sanció de 10.000 euros.

La companyia va recórrer la multa davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional d'Andalusia, que va considerar que era insuficient amb només demostrar que l'empresa no va contestar; al seu judici, l'Administració havia de provar a més com aquesta conducta va obstaculitzar la investigació. No obstant això, el TEAC no va compartir aquesta visió. Per a aquest òrgan, “no atendre un requeriment degudament notificat suposa per si mateix la infracció”, sense que sigui necessari acreditar les conseqüències concretes de la falta de resposta.

| La Sexta, Public Domain Pictures, XCatalunya

Implicacions per a particulars i empreses

Resposta obligada. Totes les persones físiques i jurídiques que rebin una notificació d'Hisenda tenen l'obligació de respondre en el termini assenyalat. L'incompliment reiterat (o fins i tot un de sol, segons s'analitzi cada cas) pot desencadenar sancions considerables.

Infracció greu. El TEAC considera que no respondre a requeriments és una conducta que encaixa en la tipificació d'infracció greu de la Llei General Tributària per obstaculitzar la labor inspectora. La quantia de la multa dependrà de la gravetat i les circumstàncies concretes, però pot suposar un cop dur a la tresoreria d'empreses i particulars.

Culpabilitat. El tribunal central emfatitza que, si existeix culpabilitat en la conducta del contribuent, el silenci és una forma d'obstrucció suficient per sancionar. Això suggereix que una estratègia basada en el “deixar passar” o no prestar atenció als requeriments pot resultar especialment perillosa.

Consells per evitar sancions inesperades

Mantén les dades de contacte actualitzades: Assegura't que Hisenda tingui la teva adreça postal i electrònica correctes perquè qualsevol requeriment t'arribi a temps.

Respon en termini. Encara que no disposis de tota la informació sol·licitada, el millor és remetre un escrit aclaridor o parcial abans de la data límit.

Assessorat de forma adequada. Un professional tributari pot ajudar-te a interpretar els requeriments i a recopilar la documentació necessària.

Col·laboració des del començament. La transparència i la disposició a cooperar amb l'Administració solen minimitzar els problemes i evitar l'increment de la sanció.

| ACN, PixaBay, WebTechExperts, XCatalunya

Amb la confirmació oficial d'aquest nou motiu per multar, es crea un precedent important sobre la responsabilitat dels contribuents en matèria fiscal. A partir d'ara, ignorar els requeriments d'Hisenda deixa de ser una mera anècdota: la resolució del TEAC converteix aquesta conducta en infracció greu i legitima la imposició de sancions quantioses sense haver de demostrar el perjudici concret per a la investigació.

Davant aquest panorama, la col·laboració i la diligència en la resposta a qualsevol notificació de l'Agència Tributària es converteixen en la millor garantia per evitar ensurts i multes inesperades.