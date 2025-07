El compte de Trade Republic que molta gent està obrint pels seus avantatges

El banc digital Trade Republic ha fet un pas decisiu en la seva consolidació dins el mercat espanyol amb el llançament d’un compte nòmina que incorpora Bizum i un atractiu interès del 2% sense límit de saldo. Aquest moviment converteix Espanya en un dels focus prioritaris per a l’entitat alemanya, que ja compta amb més d’un milió de clients al país.

Aquest anunci arriba tot just un mes després que el banc implementés l’IBAN espanyol, cosa que permet als usuaris domiciliar ingressos i pagaments com si es tractés d’una entitat tradicional. Amb aquestes novetats, Trade Republic busca competir directament amb els grans bancs espanyols, oferint una combinació entre serveis tradicionals i avantatges propis del món fintech.

Sou, transferències i remuneració del 2%

Amb el nou compte nòmina, els usuaris podran rebre els seus sous, fer transferències immediates i disposar dels seus diners a l’instant. A més, el compte ofereix una remuneració del 2% sobre el saldo total sense límit de quantitat, una millora significativa respecte al límit anterior de 50.000 euros.

Aquesta rendibilitat s’ajusta al tipus oficial del Banc Central Europeu (BCE) i és possible gràcies al fet que Trade Republic trasllada directament aquest rendiment als seus clients, quelcom que pocs bancs digitals fan a Espanya. A més, els saldos estan protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits europeu, fins a un màxim de 100.000 euros per titular.

Bizum: la clau per al públic espanyol

Una de les grans incorporacions al servei és Bizum, la solució de pagament instantani més popular a Espanya, amb més de 28 milions d’usuaris. Ara, els clients de Trade Republic podran enviar i rebre diners des del seu telèfon mòbil com ho farien en qualsevol entitat bancària nacional, cosa que reforça el vincle de confiança amb els usuaris locals.

"Integrar Bizum fa que el nostre compte sigui tan funcional com qualsevol compte espanyol. I juntament amb el 2% d’interès, creiem que estem construint una de les ofertes bancàries més competitives del mercat", ha declarat Julian Collin, director general de mercats internacionals de l’entitat.

Més que un compte: plataforma d’inversió

Tot i que Trade Republic reforça el seu perfil com a banc digital, la seva identitat continua sent la de plataforma d’estalvi i inversió. Per això, també ha anunciat nous productes complementaris, com fons d’inversió accessibles des d’un euro i amb opció de traspàs entre fons.

En paral·lel, Trade Republic ha simplificat la gestió fiscal per als inversors. Ara assumeix automàticament les retencions necessàries i el report d’operacions a Hisenda, eliminant tràmits com el model 720. Aquesta automatització és un dels principals avantatges que posicionen la fintech per davant d’altres entitats.

Saveback: 1% que es reinverteix automàticament

Una altra funcionalitat destacada del nou paquet de serveis és el Saveback, un sistema que retorna als clients un 1% dels seus pagaments amb targeta, reinvertint-lo automàticament en els seus plans d’estalvi o inversió. Això permet que cada compra es converteixi en una oportunitat de continuar acumulant rendibilitat a llarg termini.

Trade Republic, que va arribar a Espanya el 2021, continua guanyant terreny i aspira a convertir-se en el referent europeu de l’estalvi digital, combinant la facilitat d’ús d’una app amb serveis financers complets i transparents.

En paraules d’Antón Díez, responsable de l’entitat a Espanya i Portugal, l’objectiu és “crear una nova cultura financera basada en l’estalvi eficient i l’accés democràtic a la inversió”. I amb aquest nou compte nòmina, el banc sembla disposat a complir-ho.