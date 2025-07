El compte més innovador del BBVA: Així pots guanyar diners

A l'estiu de 2025, la banca espanyola travessa un període de transformació. El context econòmic continua marcat per la moderació dels tipus d'interès per part del BCE. Els tradicionals comptes remunerats han perdut part del seu atractiu. Per aquest motiu, els bancs aposten per estratègies innovadores per captar nous clients.

En aquest escenari, BBVA ha llançat una promoció que està generant debat a tot el sector. L'entitat proposa una recompensa inèdita per a aquells que obrin un compte en línia i utilitzin els seus serveis digitals bàsics. L'objectiu no és només captar dipòsits, sinó aconseguir que els nous clients utilitzin els canals digitals per operar de manera recurrent.

La digitalització a la banca no és només una moda, és una tendència consolidada. L'ús de Bizum, la domiciliació de nòmines i el pagament de rebuts han passat a ser els grans motors de vinculació. Segons diversos analistes, BBVA lidera la cursa de les promocions amb una de les ofertes més generoses de l'any. Per tant, supera altres entitats com Santander o Openbank en quantia i facilitat d'accés.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

Requisits, funcionament i avantatges reals del compte BBVA

L'oferta de BBVA està disponible fins al 30 de setembre de 2025. Només hi poden accedir aquells que siguin nous clients i obrin el Compte Online Sense Comissions a través dels canals digitals. Durant el procés d'alta, és imprescindible introduir el codi PLAN760.

A partir d'aquí, el banc premia l'ús quotidià del compte amb bonificacions mensuals. Les condicions són senzilles i se centren en quatre accions bàsiques. Domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 800 euros, pagar rebuts de subministraments, fer compres amb la targeta de dèbit i fer o rebre pagaments a través de Bizum. Cada acció suma una quantitat mensual, de manera que el total anual pot arribar als 760 euros.

La gran diferència respecte d'altres promocions del mercat és que no hi ha compromís de permanència. Si en algun mes no es compleixen les condicions, simplement no es cobra la bonificació corresponent, però es pot recuperar el mes següent si es compleixen els requisits de nou.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

Aquesta flexibilitat, sumada a la transparència de l'oferta, està sent un dels grans arguments del BBVA per destacar en un mercat molt competitiu. Altres entitats, per exemple, exigeixen permanència o imposen condicions addicionals, i solen oferir xifres inferiors, que oscil·len entre els 60 i els 450 euros anuals.

En paral·lel, BBVA està potenciant l'ús de la seva nova aplicació mòbil, que incorpora intel·ligència artificial i noves funcions per gestionar finances personals. En fomentar que els clients utilitzin l'app des del primer dia, l'entitat accelera l'adopció digital i millora l'experiència d'usuari. No es tracta només d'un incentiu econòmic, sinó també d'una oportunitat per familiaritzar-se amb els nous serveis digitals del banc.

Anàlisi fiscal i consideracions finals

Un dels punts que no sempre es menciona és l'impacte fiscal d'aquestes promocions. Totes les bonificacions obtingudes tributen com a rendiments del capital mobiliari. El banc aplica una retenció del 19 % sobre les quantitats rebudes. És a dir, l'import net que finalment percep el client serà una mica inferior als 760 euros anunciats. Per aquest motiu, és important calcular la xifra real després d'impostos abans de prendre la decisió.

| Canva Pro, XCatalunya, BBVA

El que està clar és que el nou compte de BBVA representa una proposta ambiciosa per a aquells que busquen rendibilitat sense lligams ni compromisos. La promoció destaca per la seva transparència, l'absència de lletra petita i la facilitat per aconseguir bonificacions. Si estàs valorant canviar de banc o obrir un compte addicional, aquesta oferta se situa com una de les més competitives del mercat espanyol el 2025.