La cuenta más novedosa del BBVA: Así puedes ganar dinero

En el verano de 2025, la banca española atraviesa un periodo de transformación. El contexto económico sigue marcado por la moderación de los tipos de interés por parte del BCE. Las tradicionales cuentas remuneradas han perdido parte de su atractivo. Por este motivo, los bancos apuestan por estrategias innovadoras para captar nuevos clientes.

En este escenario, BBVA ha lanzado una promoción que está generando debate en todo el sector. La entidad propone una recompensa inédita para quienes abran una cuenta online y utilicen sus servicios digitales básicos. El objetivo no es solo captar depósitos, sino lograr que los nuevos clientes utilicen los canales digitales para operar de manera recurrente.

La digitalización en la banca no es solo una moda, es una tendencia consolidada. El uso de Bizum, la domiciliación de nóminas y el pago de recibos han pasado a ser los grandes motores de vinculación. Según diversos analistas, BBVA lidera la carrera de las promociones con una de las ofertas más generosas del año. Por tanto, supera a otras entidades como Santander u Openbank en cuantía y facilidad de acceso.

Requisitos, funcionamiento y ventajas reales de la cuenta BBVA

La oferta de BBVA está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025. Solo pueden acceder quienes sean nuevos clientes y abran la Cuenta Online Sin Comisiones a través de los canales digitales. Durante el proceso de alta, es imprescindible introducir el código PLAN760.

A partir de ahí, el banco premia el uso cotidiano de la cuenta con bonificaciones mensuales. Las condiciones son sencillas y se centran en cuatro acciones básicas. Domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros. Pagar recibos de suministros. Realizar compras con la tarjeta de débito. Hacer o recibir pagos a través de Bizum. Cada acción suma una cantidad mensual, de modo que el total anual puede alcanzar los 760 euros.

La gran diferencia respecto a otras promociones del mercado es que no hay compromiso de permanencia. Si en algún mes no se cumplen las condiciones, simplemente no se cobra la bonificación correspondiente, pero se puede recuperar en el siguiente mes si se cumplen los requisitos de nuevo.

Esta flexibilidad, sumada a la transparencia de la oferta, está siendo uno de los grandes argumentos del BBVA para destacar en un mercado muy competitivo. Otras entidades, por ejemplo, exigen permanencia o imponen condiciones adicionales, y suelen ofrecer cifras inferiores, que oscilan entre los 60 y los 450 euros anuales.

En paralelo, BBVA está potenciando el uso de su nueva aplicación móvil, que incorpora inteligencia artificial y nuevas funciones para gestionar finanzas personales. Al fomentar que los clientes utilicen la app desde el primer día, la entidad acelera la adopción digital y mejora la experiencia de usuario. No se trata solo de un incentivo económico, sino también de una oportunidad para familiarizarse con los nuevos servicios digitales del banco.

Análisis fiscal y consideraciones finales

Uno de los puntos que no siempre se menciona es el impacto fiscal de estas promociones. Todas las bonificaciones obtenidas tributan como rendimientos del capital mobiliario. El banco aplica una retención del 19 % sobre las cantidades recibidas. Es decir, el importe neto que finalmente percibe el cliente será algo inferior a los 760 euros anunciados. Por este motivo, es importante calcular la cifra real tras impuestos antes de tomar la decisión.

Lo que está claro es que la nueva cuenta de BBVA representa una propuesta ambiciosa para quienes buscan rentabilidad sin ataduras ni compromisos. La promoción destaca por su transparencia, la ausencia de letra pequeña y la facilidad para conseguir bonificaciones. Si estás valorando cambiar de banco o abrir una cuenta adicional, esta oferta se sitúa como una de las más competitivas del mercado español en 2025.