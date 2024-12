La coleccionista de países que triunfa en First Dates

El popular programa de citas First Dates ha vuelto a sorprender a los espectadores con una de las historias más originales y curiosas hasta la fecha. El restaurante de Cuatro se ha convertido en un escenario donde los solteros no solo buscan el amor, sino que también comparten anécdotas que rápidamente se hacen virales en las redes sociales. Esta vez, una mujer dejó atónito tanto a Carlos Sobera como a su cita al mostrar un inusual mapa del mundo que marcaba sus experiencias amorosas.

La protagonista de esta peculiar cita fue María, una joven croata de 25 años que llegó al programa con una historia que no dejó indiferente a nadie. Residente en Barcelona desde hace tres años, confesó que los latinos eran su debilidad. “Como yo soy de otra parte del mundo, somos más fríos, y ellos son muy diferentes”, explicó al inicio de la velada. Pero lo que más impactó no fue su interés por los latinos, sino el mapa que llevaba consigo.

Carlos Sobera quedó sorprendido al ver el mapa y leer el título que María le había dado: “Mi gira mundial del amor”. La joven explicó que, durante una mala época en su vida, había encontrado en las relaciones con hombres de diferentes nacionalidades una forma de terapia personal. “Quería descubrir qué país es el mejor en el amor”, señaló María, quien aseguró haber coleccionado experiencias en 27 países distintos. “Tengo América del Sur casi entera, me falta Paraguay”, añadió entre risas.

Unai, el chico ideal para María

La cita de María fue Unai, un madrileño de 27 años amante de la naturaleza y de los animales. El joven quedó fascinado por el mapa que, en un principio, pensó que reflejaba los países que María había visitado. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando ella le reveló su verdadero significado: las nacionalidades de los hombres con los que había tenido relaciones.

Lejos de juzgarla, Unai se mostró impresionado por la forma tan libre y creativa en que María expresaba su sexualidad. “Es una forma muy libre de expresar quién eres”, comentó el madrileño. Ambos conectaron de inmediato, descubriendo que compartían varias pasiones, como los tatuajes, la naturaleza y los animales.

| Cuatro

A lo largo de la velada, la química entre María y Unai fue creciendo. “Es muy guapo, tiene los ojos preciosos. Es como Ryan Gosling”, bromeó María sobre su cita. Por su parte, Unai destacó la personalidad abierta y carismática de María, lo que le llevó a pensar que podían tener un futuro juntos.

La cita no estuvo exenta de momentos de humor. Durante el karaoke del programa, ambos mostraron una complicidad que no pasó desapercibida para los espectadores. En la decisión final, ambos acordaron tener una segunda cita, dejando claro que sus diferencias culturales y las peculiares experiencias de María no eran un obstáculo para seguir conociéndose.