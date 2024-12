El supermercat que cerca 475 treballadors: Més de 2000 euros de sou

La desocupació continua sent una de les preocupacions més importants de la societat, però Mercadona, la cadena líder en supermercats a Espanya, porta una gran notícia per tancar l'any. Amb la recerca activa de 475 treballadors en diferents punts del país, aquesta oportunitat permetrà que centenars de persones finalitzin 2024 amb un somriure a la cara i estabilitat econòmica.

Mercadona ha llançat una campanya de contractació massiva amb vacants a diverses àrees. Entre les posicions disponibles es troben reposadors, caixers, mossos de magatzem, repartidors i preparadors de comandes online. Les ofertes estan disponibles a diverses ciutats, incloent-hi Girona, L'Escala, Ciudad Real, Maó i Puertollano, entre d'altres. Algunes posicions ofereixen contractes indefinits i salaris que poden superar els 2.000 euros mensuals.

Tot i que els requisits varien segons el lloc de treball, la majoria no requereix experiència prèvia, obrint la porta a un gran nombre d'aspirants. Per exemple, per als llocs de repartidor es necessita carnet de conduir tipus B. Per a altres rols, com a personal de supermercat, només cal tenir estudis bàsics i disponibilitat horària.

En termes salarials, Mercadona destaca per la política competitiva. Els repartidors a l'Escala i Girona poden començar amb un salari brut de 1.553 euros, que progressivament pot arribar a 2.102 euros. En el cas de les posicions de jornada parcial, com les de Caravaca de la Cruz i Cehegín, els contractes són temporals, però amb una retribució proporcionalment atractiva. A més, hi ha opcions de jornada completa amb contractes indefinits, com les vacants a Tafalla i Maó.

| Mercadona

Com postular-se a les ofertes de feina

Mercadona gestiona tot el procés de selecció a través del portal d'ocupació, on publica setmanalment les vacants disponibles. Per postular-se, els interessats han de completar un formulari amb les dades personals i laborals. Un cop enviada la sol·licitud, rebreu un codi de seguiment per consultar l'estat de la vostra candidatura.

Les posicions disponibles es distribueixen en supermercats, oficines i magatzems, de manera que les oportunitats abasten una àmplia varietat de perfils. Entre els rols més demandats hi ha els relacionats amb logística i distribució, a causa de l'alta activitat que s'espera a la campanya nadalenca.

La política de contractació de Mercadona no sols ofereix sous atractius, sinó també formació i possibilitats de creixement dins de l'empresa. Per als qui aconsegueixin incorporar-se, aquesta serà una oportunitat única d'estabilitat laboral i econòmica en un context on l'ocupació continua sent un repte. Amb més de 27 milions de clients actius, Mercadona reforça la seva presència al mercat nacional amb iniciatives com aquesta, que no només beneficien l'empresa, sinó també les comunitats on opera. Si cerques feina, aquesta podria ser l'oportunitat perfecta per fer el salt professional.