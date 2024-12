El CM de Lidl es corona i Twitter al·lucina: Milers de visualitzacions

per Lena

Les xarxes socials han canviat completament la manera en què les marques interactuen amb els seus clients. Plataformes com Twitter, ara coneguda com X, són el terreny ideal perquè les empreses mostrin el seu costat més proper, creatiu i humorístic. En aquest context, el paper dels community managers ha esdevingut cabdal. La seva capacitat per generar contingut viral i connectar amb el públic pot marcar la diferència entre una simple publicació i l'èxit rotund.

L'ús d'un llenguatge proper, acompanyat d'humor i de referències culturals, és una estratègia que moltes empreses han adoptat. Aquesta fórmula permet destacar a les marques en un entorn saturat d'informació. A més, la rapidesa amb què les xarxes socials amplifiquen els missatges fa que una publicació enginyosa pugui arribar a milers de persones en qüestió d'hores. Això és exactament el que ha aconseguit el community manager de LIDL amb el seu darrer tweet.

| Canva

El tweet que s'ha estès a X

LIDL ha tornat a demostrar que sap com jugar les seves cartes al món digital. El seu community manager ha publicat un tweet que no ha trigat a fer-se viral. Amb una imatge cridanera i un missatge carregat d'humor, la publicació promociona un producte estrella per a les celebracions nadalenques: el bou de mar de la línia de plats preparats. El missatge, ple de picardia i estil proper, ha aconseguit connectar amb milers d'usuaris.

L'impacte ha estat immediat: en poques hores, el tweet ha acumulat més de 15.000 visualitzacions, likes i comentaris. Els usuaris no només han elogiat la creativitat del missatge, sinó també la presentació del producte i han ofert algunes respostes amb humor. Aquest tipus d'interaccions reforcen la connexió emocional entre la marca i els seus clients. L'estratègia en la gestió de les xarxes socials és clau, especialment en una època com el Nadal, on es disparen les compres i les decisions de consum.

Un bou de mar que conquista el Nadal

El producte que protagonitza aquesta publicació és un bou de mar llest per servir. Aquest plat preparat, que forma part de l'oferta nadalenca de LIDL, ha estat dissenyat pels qui busquen una opció sofisticada sense complicar-se a la cuina. Es tracta d'un marisc seleccionat i presentat de forma pràctica, ideal per a sopars o dinars festius.

| max-kegfire de Getty Images, Pinterest, XCatalunya

La qualitat i el preu competitiu d'aquest bou de mar han esdevingut un èxit entre els consumidors. A més, la seva inclusió a la línia de productes nadalencs de LIDL respon a una demanda creixent de plats preparats que combinin sabor, presentació i comoditat. Els comentaris dels usuaris destaquen la sorpresa davant l'exquisidesa del producte, considerant el seu origen de marca blanca.

La publicació de LIDL a X no només ha aconseguit captar l'atenció, sinó també reforçar la percepció positiva de la marca. El bou de mar, promocionat amb enginy i humor, es perfila com un dels productes estrella d'aquestes festes. Una mostra més de com un bon community manager i una estratègia ben executada poden transformar un simple plat preparat en tot un fenomen viral.