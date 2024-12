Afanya't i avança't al Nadal amb un producte clàssic amb descompte a Lidl

per Sergi Guillén

Lidl és de les cadenes més populars entre els consumidors en aquesta època de l'any. Amb l'arribada de les festes, ofereix una àmplia varietat de productes dissenyats per fer del Nadal un moment especial. Des de postres tradicionals fins a ingredients imprescindibles per a sopars i dinars, Lidl es destaca pel seu compromís amb la qualitat i el preu.

Aquest supermercat s'ha guanyat la confiança dels seus clients gràcies a la seva oferta nadalenca, que combina productes gurmet amb opcions econòmiques. Tant si busques un detall especial pels teus convidats com ingredients bàsics, Lidl és una parada obligatòria per a les compres festives.

A més, la capacitat d'avançar-se a la temporada amb promocions irresistibles el converteix en l'aliat perfecte per als que planifiquen amb temps.

Una oferta que no pots deixar passar

Una de les estrelles del seu catàleg nadalenc d'aquest any són els llagostins crus congelats. Aquest producte, indispensable en moltes taules durant la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, està disponible amb un preu altament competitiu que mereix l'atenció de tots els consumidors.



Lidl ha posat a la venda caixes de 400 grams de llagostins crus congelats per només 3,99 euros. Això equival a un preu de 9,98 euros el quilo, una xifra que es posiciona per sota dels seus competidors.

Per exemple, a Mercadona els llagostins congelats tenen un cost d'11,58 euros el quilo, mentre que Carrefour els ofereix per 9,99 euros. Lidl, un cop més, demostra que és possible gaudir de productes de qualitat a un preu raonable.

Aquests llagostins són ideals per a qualsevol ocasió especial, ja sigui com a entrant o part de receptes més elaborades. Cada caixa conté entre 24 i 32 peces, suficients per a una bona ració. Si busques estalviar sense renunciar a la qualitat, aquesta oferta és una excel·lent oportunitat.

Consells per aprofitar els llagostins congelats

Abans de consumir els llagostins, és important descongelar-los adequadament per preservar-ne el sabor i la textura. Segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), l'ideal és deixar-los a la nevera durant 12-24 hores. També els pots col·locar en un recipient amb reixeta per evitar que els líquids de descongelació entrin en contacte amb el producte.



Si necessites descongelar-los més ràpid, evita fer servir el microones, ja que això podria afectar-ne la qualitat. Una bona alternativa és submergir-los en aigua freda dins una bossa hermètica, canviant l'aigua cada 20-30 minuts. Amb aquests consells, podràs gaudir dels llagostins en la seva màxima esplendor.

Receptes fàcils per sorprendre per Nadal

Els llagostins són un ingredient versàtil que s'adapta a múltiples preparacions. Si busques idees per impressionar els teus convidats, aquí tens alguns suggeriments.

Llagostins gratinats amb allioli: Pela els llagostins, cobreix-los amb allioli i gratina'ls a 200 °C fins que estiguin daurats. Llagostins a l'all amb bitxo: Salta'ls amb all laminat, oli d'oliva i un toc de bitxo per a un plat ple de sabor. Llagostins amb salsa de coco i curri: Barreja llet de coco, pasta de curri i gingebre per a una recepta exòtica i deliciosa.

Així doncs, Lidl s'ha tornat a avançar a la temporada nadalenca amb aquesta oferta imbatible. No perdis l'oportunitat d'omplir la taula de qualitat i sabor al millor preu.