Bonpreu anuncia el seu horari durant el Pont de la Puríssima

Els supermercats del grup Esclat i Bonpreu han informat els seus clients dels horaris previstos pel Pont de la Puríssima, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Divendres és festiu, perquè se celebra l'aniversari de la Constitució espanyola i el diumenge també és festiu, però es commemora la Immaculada Concepció. Els horaris no són iguals a tot el país, de manera que l'empresa ha donat els detalls de cada establiment.

En una publicació a la xarxa social X (antiga Twitter), l'empresa ha demanat als clients que organitzin les seves compres. Pel que fa a diumenge, la incidència és mínima, ja que un diumenge habitual, els establiments estan tancats, tret d'excepcions. Són supermercats situats en zones de costa o turístics, on també obren altres comerços.

Per exemple, a les comarques gironines, a zones de la Costa Brava com Platja d'Aro, el supermercat és obert tots els diumenges. El mateix passa a altres zones de la Costa Daurada, a establiments com el de Salou.

A la publicació de Twitter apareix un enllaç que condueix a la pàgina web del supermercat. Allà trobaràs un cercador. Només cal escriure el nom de la població del teu establiment de referència. Hi apareixerà l'horari.

Repartiment per zones

A zones on hi ha diversos establiments del grup Bonpreu Esclat, l'empresa ho té tot organitzat. Alguns supermercats estan oberts i altres tancats durant el dia 6, Dia de la Constitució. L'objectiu és que el client no s'hagi de desplaçar gaires quilòmetres per aconseguir omplir el cabàs de la compra.

A ciutats com Barcelona, s'ha estudiat que dos supermercats propers no estiguin oberts o tancats. De la mateixa manera, en zones interurbanes on cal utilitzar el vehicle, es té en compte la proximitat del municipi amb el supermercat obert respecte del municipi amb el supermercat tancat.

Dia de la Constitució, res a celebrar

La situació és comparable amb la del dissabte 12 d'octubre. Molts establiments Esclat Bonpreu van obrir les portes i no van tenir en compte que, segons el calendari espanyol, aquell dia era festiu. Lògicament, el personal que va treballar aquell dia va veure compensada la seva jornada laboral.

La política de Bonpreu Esclat respecte a l'obertura en dies festius d'àmbit nacional espanyol reflecteix l'enfocament de la cadena cap a les necessitats dels clients a Catalunya, on està arrelada profundament. D'aquesta manera, Catalunya s'adapta més als festius catalans que no pas als espanyols.

Mercadona tanca

El 6 de desembre del 2024, Dia de la Constitució, és festiu nacional a Espanya. En aquesta data, Mercadona mantindrà tancats tots els supermercats de l'Estat espanyol.