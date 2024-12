Sóc advocat i t'explico què has de fer si el teu habitatge ha estat okupat

Descobrir que el teu habitatge ha estat ocupat il·legalment és una situació angoixant. És fonamental actuar amb rapidesa i conèixer els teus drets per recuperar la teva propietat a Espanya. A continuació, us explico els passos que heu de seguir per solucionar aquest problema.

En primer lloc, confirma que efectivament hi ha persones ocupant el teu habitatge sense el teu consentiment. Si es tracta de la teva residència habitual i han passat menys de 48 hores des de l'ocupació, truca immediatament a la policia. En aquest cas, les autoritats poden desallotjar els ocupants sense necessitat d'una ordre judicial. És important no intentar desallotjar-los pel teu compte, ja que podries incórrer en responsabilitats legals.

Si l'ocupació fa més temps o és un segon habitatge, presenta una denúncia davant la policia. A la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra o la policia autonòmica que correspongui segons la teva zona. Proporciona tota la informació possible, incloent documentació que acrediti la teva propietat, com ara escriptures, rebuts de subministraments o impostos. Com més evidències i proves, més fàcil serà per a les autoritats procedir.

Paral·lelament, és recomanable acudir a un advocat especialitzat en dret immobiliari o penal. Ell t'assessorarà sobre el millor procediment que cal seguir i et representarà legalment. Podràs iniciar un procés penal per un delicte d'usurpació, tipificat a l'article 245 del Codi Penal. També podeu optar per la via civil mitjançant un procediment de desnonament per precari.

| Twitter, XCatalunya

Procés penal o procés civil

El procés penal sol ser més ràpid, però depèn de la càrrega de feina dels jutjats i de les circumstàncies del cas. Durant el procés, el teu advocat sol·licitarà mesures cautelars perquè s'ordeni el desallotjament dels ocupants. És important tenir paciència, ja que aquests procediments es poden demorar diversos mesos.

Mentrestant, evita confrontacions directes amb els ocupants. No intenteu accedir a l'habitatge ni tallar els subministraments pel vostre compte. Aquestes accions es podrien considerar delictes de coaccions o aplanament de casa si els ocupants al·leguen que és el seu domicili. Deixa que les autoritats i el teu advocat gestionin la situació.

Mantingues tota la documentació actualitzada i paga els impostos i subministraments de l'habitatge. Això demostra el teu interès legítim i evita complicacions legals. Si rebeu notificacions o correus relacionats amb l'habitatge, conserveu-los com a possibles proves.

| Canva Pro, XCatalunya

Si sospites que els ocupants estan cometent activitats il·lícites, informa les autoritats. Poden investigar possibles delictes addicionals que agilitin el desallotjament. Tot i això, evita fer acusacions sense fonament per no perjudicar el teu cas.

Considera instal·lar mesures de seguretat addicionals una vegada recuperis l'habitatge. Sistemes d'alarmes, panys reforçats o vigilància poden dissuadir ocupacions futures. A més, si és un segon habitatge, visita l'immoble periòdicament per demostrar-ne ús i evitar que sigui considerat abandonat.

En cas d'acudir a la via civil, has d'interposar una demanda per precari. Anirà pel judici verbal i s'ha d'interposar mitjançant advocat i procurador. Sol·licitaràs al jutjat que et sigui tornada la posició del bé okupat. El jutjat ha de traslladar de la demanda als demandats, que han d'al·legar si tenen algun títol que els permeti romandre a la teva propietat.