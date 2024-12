Cop d'efecte de Joan Font al Grup Bon Preu

El Grup Bon Preu, presidit per Joan Font, ha protagonitzat un nou moviment estratègic que reforça la seva posició al mercat. L'empresa, referent al sector de la distribució a Catalunya, continua consolidant-la com un dels principals competidors de Mercadona.

Bon Preu, conegut per la seva forta identitat catalana, ha experimentat un creixement sostingut les últimes dècades. La seva expansió ha estat marcada per un model que prioritza els productes de proximitat i l'arrelament territorial. Actualment, compta amb una xarxa de supermercats i benzineres EsclatOil que destaquen per la seva aposta per la sostenibilitat i la innovació.

Incorporació de Marta Subirà Roca: qui és?

En aquest context de creixement i consolidació, Joan Font ha anunciat un fitxatge clau per al consell d'administració del grup. Marta Subirà Roca, exsecretària de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i expresidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, s'incorpora com a consellera.

| Bonpreu, Canva Pro

Subirà compta amb una àmplia experiència a l'àmbit institucional i ambiental. El seu coneixement en polítiques sostenibles serà un actiu important per a Bonpreu, que ha fet de la sostenibilitat un dels seus pilars estratègics.

No és l'única incorporació. Els altres tres nous consellers són Antoni Amblas Padrós, que va ser director comercial de Bonpreu. Manel Blanco Vera, consultor d'empreses familiars i exsoci de KPMG, i Ada Ferrer Carbonell, membre de l'Institut d'Anàlisis Econòmiques (IAE-CSIC) i professora de la UPF Barcelona School of Economics. Així es desprèn del Butlletí Oficial del Registre Mercantil ( BORME ).

El consell d'administració de Bon Preu

El consell d'administració del Grup Bon Preu es reforça amb la incorporació de Subirà. Joan Font, president del grup, lidera aquest òrgan. Anna Font, filla del president i directora comercial, també hi té un paper destacat en l'estratègia empresarial.

La resta del consell està format per professionals de prestigi reconegut en l'àmbit empresarial i financer. La seva experiència assegura un lideratge sòlid en un sector cada cop més competitiu.

El lideratge de Joan Font

Joan Font, clau en el creixement del Grup Bon Preu, continua apostant per l'expansió i la innovació. Sota el lideratge, l'empresa ha consolidat la seva presència a Catalunya i ha reforçat la seva identitat davant de competidors nacionals. Per molts consellers que s'hi incorporin, ell segueix sent el president i ho continuarà sent.

| Bonpreu, XCatalunya

La competència amb Mercadona a Catalunya

La competència directa amb Mercadona ha estat un desafiament constant per a Bon Preu. Mentre que el gegant valencià domina gran part del mercat espanyol, Bon Preu ha sabut diferenciar-se. El seu èmfasi en els productes de proximitat i una estratègia de preus competitiva han enfortit la fidelitat entre els consumidors catalans.