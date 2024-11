Clients de Bonpreu encantats amb un lot estalvi amb 4 productes de primeres marques

Bonpreu i Esclat han tret al mercat una oferta que combina qualitat i estalvi. Fins al 18 de novembre, els consumidors poden gaudir d'un lot estalvi que inclou quatre productes de primeres marques, perfecte per compartir en reunions familiars o amb amics. Aquesta oferta té un preu de 9,95€, reduït des de 16,98€.

Què inclou el lot estalvi de Bonpreu i Esclat?

El lot està compost per productes populars, ideals per preparar un aperitiu complet i saborós. Inclou una llauna d'olives farcides d'anxova marca Serpis de 130 grams, perfecta per picar abans d'un dinar o acompanyar una beguda refrescant. Aquestes olives són conegudes per la gran qualitat i el sabor equilibrat, amb un farciment suau que aporta un toc deliciós.

També s'hi inclou una bossa de patates fregides Mediterrànies de Lay's de 150 grams, un producte que no pot faltar a cap taula d'aperitius. Aquestes patates estan fregides amb oli d'oliva i tenen un toc lleuger i cruixent que les fa irresistibles. Amb el sabor clàssic i la textura perfecta, es converteixen en l'acompanyant ideal per a qualsevol ocasió.

| BonpreuEsclat

El lot també porta un paquet de cacauets a la mel i sal de la marca Eagle de 75 grams. Aquests cacauets combinen el sabor dolç de la mel amb un toc de sal, aconseguint un contrast de sabors que els fa molt addictius. Són un aperitiu perfecte per complementar les olives i les patates fregides.

Finalment, el lot inclou un paquet de cerveses Estrella Damm de 12 llaunes de 330 ml cadascuna. La cervesa Estrella Damm és coneguda pel seu sabor suau i refrescant, ideal per acompanyar els altres productes del lot.

Una oportunitat per gaudir i compartir

Aquest lot estalvi està pensat per a aquells moments en què ens reunim amb la família o els amics i volem gaudir d'un bon aperitiu sense complicacions. La qualitat dels productes inclosos i la varietat de sabors permeten satisfer tots els gustos, des del toc salat de les olives fins a la dolçor dels cacauets a la mel, passant pel cruixit irresistible de les patates fregides i la frescor d'una bona cervesa.

Amb aquesta oferta, Bonpreu i Esclat ofereixen productes de qualitat a preus assequibles. Aquest lot, amb la combinació d'aperitius i cerveses, es converteix en una opció ideal per a qualsevol reunió. No deixeu passar aquesta oportunitat i apropeu-vos a la vostra botiga Bonpreu o Esclat més propera abans del 18 de novembre per gaudir d'aquesta oferta exclusiva.