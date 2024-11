El millor menú català amb regal inclòs a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat han llançat una oferta per gaudir d'un menú català clàssic a un preu atractiu. Aquest lot estalvi inclou dos productes típics de la gastronomia catalana: botifarra de porc amb pebre negre i mongetes ja cuites de la marca Terra i Tast. Tot això a un preu de 4,99€, quan el preu habitual del lot seria de 7,48€. Aquesta promoció estarà disponible fins a esgotar existències i és una excel·lent oportunitat per gaudir de la cuina tradicional catalana.

Detalls del lot

El lot inclou una safata de botifarra de porc amb pebre negre, un embotit típic de la gastronomia catalana, apreciat pel sabor especiat i la textura sucosa, ideal per cuinar a la planxa o a la brasa. La botifarra és un embotit típic de la gastronomia catalana, especialment apreciat pel sabor especiat i la textura sucosa, ideal per cuinar a la planxa o a la brasa. El pebre negre li afegeix un toc picant que en realça el sabor i el converteix en un plat deliciós i ple de tradició.

Juntament amb la botifarra, el lot inclou dues racions de 500 grams de mongetes ja cuites de la marca Terra i Tast, un acompanyament clàssic per a la botifarra. Les mongetes blanques cuites són un ingredient bàsic de la dieta mediterrània, conegudes pel seu valor nutritiu i la seva versatilitat a la cuina. Són riques en proteïnes i fibra, cosa que les converteix en una excel·lent opció per a un menjar equilibrat i saludable.

| BonpreuEsclat

La tradició de la botifarra amb mongetes

La botifarra amb mongetes és un dels plats més tradicionals i emblemàtics de la gastronomia catalana. Aquesta combinació de carn i llegums ha estat part de la dieta quotidiana de moltes famílies a Catalunya durant generacions, i la popularitat no ha disminuït amb el temps. És un plat senzill però ple de sabor, que representa la cuina de proximitat i l'ús d'ingredients locals d'alta qualitat.

La botifarra se sol cuinar a la planxa o a la brasa, cosa que potencia el seu sabor especiat i la fa molt sucosa. Les mongetes, per altra banda, es poden escalfar i servir directament, afegint-hi un rajolí d'oli d'oliva verge extra i, si es vol, una mica de sal i pebre per realçar-ne el sabor. La combinació de la botifarra amb les mongetes crea un plat equilibrat, nutritiu i molt saborós, ideal per a qualsevol àpat del dia.

Regal inclòs: sabor i tradició al millor preu

Aquesta oferta permet gaudir d'un menú tradicional català amb tot el sabor local. Per només 4,99 €, es pot gaudir d'un àpat complet i equilibrat, amb productes de qualitat i de proximitat. Aquesta oferta és perfecta tant per als que busquen redescobrir els sabors de la cuina catalana com per aquells que volen tastar aquest plat clàssic per primera vegada.