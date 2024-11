Mai escriguis així a WhatsApp: No et prendran seriosament

WhatsApp s'ha convertit en una eina imprescindible a la nostra comunicació diària. Des de missatges ràpids fins a converses llargues, aquesta aplicació facilita mantenir-se en contacte amb amics, familiars i companys de feina. La seva simplicitat i rapidesa han fet que milions de persones la facin servir diàriament, transformant com ens relacionem.

No obstant això, aquesta popularitat també ha portat nous desafiaments. Entre ells, un dels problemes més comentats és com la manera d'escriure pot afectar la percepció que els altres tenen de nosaltres.

Encara que la immediatesa convida a abreujar paraules i fer servir emoticones, això no sempre és beneficiós. Un estil d'escriptura poc cuidat, especialment ple d'abreviatures, pot generar problemes en les relacions personals i professionals.

Els experts han analitzat l'impacte del llenguatge a WhatsApp i han arribat a conclusions interessants. La manera com escrivim pot influir en com ens perceben els altres. Això inclou tant el contingut del missatge com la claredat del llenguatge emprat.

Les abreviatures a WhatsApp: pràctiques o perjudicials?

Encara que sembla pràctic fer servir abreviatures per estalviar temps, estudis recents adverteixen que aquest costum pot jugar en contra nostra. Segons una anàlisi, escriure amb abreviatures com xq o sl2 transmet una imatge de distracció i fins i tot manca d'interès. Les persones que reben aquests missatges tendeixen a sentir-se menys valorades i, en molts casos, perden l'interès per continuar la conversa.

Per exemple, quan algú escriu "skrbr kns x ats", no només es dificulta la lectura, sinó que a més fa una impressió d'informalitat excessiva. Això pot ser especialment problemàtic en entorns on s'espera un mínim de professionalitat o sinceritat, com ara en una conversa laboral o en iniciar relacions personals a plataformes com Tinder.

Un estudi publicat reforça aquesta idea, assenyalant que les persones perceben els missatges abreujats com a menys sincers i més impersonals. En les primeres interaccions, aquest estil d'escriptura pot desmotivar una resposta o, en el pitjor dels casos, tallar completament la comunicació.

La percepció importa

Més enllà de la practicitat, l'ús d'abreviatures també afecta com els altres avaluen la nostra intel·ligència i el nostre compromís. En una conversa professional, un missatge clar i ben escrit pot marcar la diferència entre una oportunitat i un malentès.

Fins i tot en contextos més informals, mostrar que hem dedicat temps i esforç a escriure correctament genera una impressió positiva.

Un altre aspecte clau és que les abreviatures excessives poden generar confusió. No totes les persones entenen els mateixos termes abreujats, cosa que pot portar a malentesos. Un simple “kns” podria ser interpretat de diferents maneres depenent del receptor.

Consells per evitar aquest error

Per millorar la qualitat de les nostres converses, els experts recomanen escriure missatges més clars i complets. Fer servir paraules completes, revisar l'ortografia i adaptar el to al context són petits gestos que poden marcar la diferència.

Així, encara que WhatsApp facilita una comunicació ràpida, no hem de sacrificar qualitat per immediatesa. Escriure correctament no només millora la percepció que altres tenen de nosaltres, sinó que també enforteix les nostres relacions personals i professionals. Si volem que ens prenguin de debò, és moment d'abandonar les abreviatures.