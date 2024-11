Una clienta llueix orgullosa com aprèn el català en un Bonpreu: 'Felices les dues'

La cadena de supermercats Bonpreu és més que un punt de compra a Catalunya. Aquest grup català no només destaca pels productes locals, sinó també per la seva aposta ferma per l'idioma català. En fomentar-ne l'ús entre empleats i clients, Bonpreu s'ha convertit en un referent en la normalització lingüística.

Les interaccions en català dins dels seus establiments són cada cop més habituals, evidenciant com petits gestos quotidians poden contribuir a preservar una llengua. La implicació de Bonpreu no es limita a l'àmbit intern. Participa activament en iniciatives i campanyes que promouen l'ús del català a la vida diària.

Aquests esforços han aconseguit generar uns espais on la nostra llengua catalana té un protagonisme natural, fomentant-ne la pràctica fins i tot entre aquells que no el dominen. Aquest compromís ha fet de Bonpreu un lloc on el català no només se sent, sinó també se n'aprèn.

| Bonpreu

El testimoniatge d'una clienta

En aquest context, els testimonis a les xarxes socials han agafat força com a reflex d'aquesta realitat. A X (Twitter), una usuària va relatar una experiència que va tenir en un Bonpreu del seu barri. Segons explica, una treballadora li va parlar en català mentre oferia pomes en una iniciativa solidària contra l'esclerosi múltiple.

La clienta, que no era catalanoparlant, també va voler respondre en català, però no coneixia com expressar una frase concreta. Va ser llavors quan l'empleada li va ensenyar a dir: "Aquesta és la poma que m'agrada més".

Aquest simple intercanvi no només li va permetre aprendre una nova expressió, sinó també enfortir el vincle amb la llengua. La clienta va concloure el tuit amb una frase que resumeix la calidesa del moment: "Jo amb el meu català regalimant, i felices totes dues".

Un altre aspecte interessant del relat és el context solidari en què va passar. El fet que la conversa sorgís en una campanya benèfica reforça la importància dels espais d'interacció humana en la preservació del català. Les xarxes socials no van trigar a elogiar aquest gest, destacant l'actitud oberta i pedagògica de l'empleada.

El paper de 'Mantinc el català'

A més, dins aquesta conversa digital, destaca la participació de l'entitat 'Mantinc el català'. Aquest col·lectiu treballa per animar els catalans a mantenir el seu idioma a tots els àmbits de la vida. Amb frases com “Cada vegada som més els que mantenim el català”, aquesta iniciativa impulsa la idea que petits esforços diaris són claus per normalitzar l'ús del català.

Històries com aquesta mostren com, a llocs tan quotidians com un supermercat, el català segueix viu i present. Més enllà de les polítiques i els debats lingüístics, són les persones que construeixen el seu futur. Bonpreu, les entitats com 'Mantinc el català' i, sobretot, els seus clients, són exemples clars de com, pas a pas, la llengua catalana segueix avançant.