Una clienta luce orgullosa como aprende el catalán en un Bonpreu: 'Felices las dos'

La cadena de supermercados Bonpreu es más que un punto de compra en Catalunya. Este grupo catalán no solo destaca por sus productos locales, sino también por su apuesta firme por el idioma catalán. Al fomentar su uso entre empleados y clientes, Bonpreu se ha convertido en un referente en la normalización lingüística.

Las interacciones en catalán dentro de sus establecimientos son cada vez más habituales, evidenciando cómo pequeños gestos cotidianos pueden contribuir a preservar una lengua. La implicación de Bonpreu no se limita al ámbito interno. Participa activamente en iniciativas y campañas que promueven el uso del catalán en la vida diaria.

Estos esfuerzos han conseguido generar espacios donde la lengua catalana tiene un protagonismo natural, fomentando su práctica incluso entre aquellos que no lo dominan. Este compromiso ha hecho de Bonpreu un lugar donde el catalán no solo se escucha, sino también se aprende.

El testimonio de una cliente

En este contexto, los testimonios en redes sociales han cobrado fuerza como reflejo de esta realidad. En X (Twitter), una usuaria relató una experiencia que tuvo en un Bonpreu de su barrio. Según cuenta, una trabajadora le habló en catalán mientras ofrecía manzanas en una iniciativa solidaria contra la esclerosis múltiple.

La clienta, que no era catalanohablante, quiso responder también en catalán, pero no conocía cómo expresar una frase concreta. Fue entonces cuando la empleada le enseñó a decir: "Esta es la manzana que más me gusta".

Este simple intercambio no solo le permitió aprender una nueva expresión, sino también fortalecer el vínculo con la lengua. La clienta concluyó el tuit con una frase que resume la calidez del momento: "Yo con mi catalán chorreando, y felices ambas".

Otro aspecto interesante del relato es el contexto solidario en el que ocurrió. El hecho de que la conversación surgiera en una campaña benéfica refuerza la importancia de los espacios de interacción humana en la preservación del catalán. Las redes sociales no tardaron en elogiar este gesto, destacando la actitud abierta y pedagógica de la empleada.

El papel de 'Mantinc el català'

Además, dentro de esta conversación digital, destaca la participación de la entidad 'Mantinc el català'. Este colectivo trabaja para animar a los catalanes a mantener su idioma en todos los ámbitos de la vida. Con frases como "Cada vez somos más los que mantenemos el catalán", esta iniciativa impulsa la idea de que pequeños esfuerzos diarios son clave para normalizar el uso del catalán.

Historias como esta muestran cómo, en lugares tan cotidianos como un supermercado, el catalán sigue vivo y presente. Más allá de las políticas y los debates lingüísticos, son las personas quienes construyen su futuro. Bonpreu, las entidades como 'Mantinc el català' y, sobre todo, sus clientes, son claros ejemplos de cómo, paso a paso, la lengua catalana sigue avanzando.