Clienta indignada amb un producte del Mercadona: 'Per llençar-la'

Comprar massa de pasta de full normalment és una solució ràpida i pràctica per a aquells que busquen preparar receptes delicioses sense invertir massa temps. No obstant això, per a Marta María, una usuària activa a les xarxes socials, l'experiència va ser tot menys satisfactòria.

En un tuit recent, aquesta clienta va mostrar la seva indignació en obrir un paquet de massa de pasta de full comprat a Mercadona, trobant-se amb un producte trencat i inutilitzable. La imatge compartida al seu perfil no deixa lloc a dubtes: la massa va arribar en condicions que impossibilitaven qualsevol intent d'ús culinari.

Una imatge que parla per si sola

La fotografia publicada per Marta María mostra la massa de full en una safata de forn. Però lluny de la textura uniforme que s'esperaria, el producte presenta múltiples trencaments, cosa que clarament va frustrar la clienta.

En el seu missatge dirigit a Mercadona, Marta va expressar el seu descontentament amb un to totalment sarcàstic: "Per llençar-la jo després d'haver-la pagat, doncs la llencen vostès". Aquest comentari, a més de reflectir el seu enuig, apunta a una sensació d'impotència davant la qualitat del producte adquirit.

| Mercadona

El cas recent no és un fet aïllat, ja que de vegades les masses de full o altres productes refrigerats poden patir danys durant el transport o l'emmagatzematge. No obstant això, el problema sembla ser més comú del que hauria de ser, cosa que ha portat nombrosos usuaris a compartir experiències similars a les xarxes socials.

Què diu Mercadona sobre aquests casos?

Davant la queixa, Marta María va anticipar la resposta estàndard de la cadena de supermercats: "Ara em contestaran que passaran nota per arreglar-ho". Aquest comentari reflecteix una percepció estesa entre alguns consumidors que les grans empreses responen de manera genèrica a les reclamacions sense oferir solucions tangibles.

Mercadona, coneguda per la seva política d'atenció al client, sol convidar els diferents usuaris a presentar la seva reclamació a la botiga per gestionar el canvi del producte o el reemborsament. No obstant això, situacions com la de Marta María plantegen una qüestió més gran: és suficient aquesta política per mantenir la confiança dels clients?

La importància de la qualitat en els productes refrigerats

La massa de pasta de full és un producte sensible que requereix un maneig adequat des de la seva fabricació fins a la seva arribada a les llars. Les trencadures visibles a la imatge podrien ser conseqüència d'un error en la cadena de fred o d'un embalatge inadequat.

Els consumidors esperen que els supermercats supervisin cada etapa del procés per garantir la qualitat dels productes. Especialment aquells que, com el full, tenen usos específics a la cuina i requereixen una presentació impecable.

L'impacte de situacions com aquesta no només afecta l'experiència dels compradors, sinó que també posa en risc la reputació de Mercadona. Les xarxes, amb la seva capacitat per amplificar qualsevol queixa, fan que les empreses hagin de ser especialment curoses en la seva gestió de qualitat.