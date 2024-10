El sorteig de Lidl perfecte per als amants de la cuina: Els passos a seguir

per Sergi Guillén

Lidl ha llançat una oportunitat perfecta per als entusiastes de la cuina: el sorteig de sis batedores de mà color pastís, un accessori essencial a qualsevol cuina moderna. Les batedores, a més de ser útils, destaquen pel disseny elegant i variat en tres tonalitats: verd, rosa i gris. Aquest sorteig es presenta com una oportunitat ideal per als que busquen renovar el vostre equip de cuina amb un toc de color.

Com participar-hi?

Participar en el sorteig és molt senzill, i qualsevol usuari de Twitter que compleixi els requisits pot fer-ho en pocs passos. Lidl ha detallat els passos necessaris per entrar a la competició i tenir la possibilitat d'emportar-se una d'aquestes batedores.

Seguir 'LidlEspana', és imprescindible estar al corrent de les novetats de Lidl i per això, seguir el seu compte oficial és el primer pas. Donar 'like' a la publicació, una interacció bàsica però necessària per confirmar l'interès del participant. Fer un retuit, compartir la publicació amb els seguidors és un altre pas important per augmentar la difusió del sorteig.

Usar el hashtag #LasBatidorasDeLidl, aquest hashtag és el distintiu del sorteig. Els participants han d'usar-lo juntament amb la menció d'una persona que, segons ells, bateria rècords usant la batedora a la cuina.

A més, al tweet s'especifica que cal esmentar aquesta persona que serà la “campiona” en l'ús de la batedora. Un toc simpàtic que afegeix una interacció més personal al sorteig. Això no només fomenta la participació sinó que també permet als usuaris divertir-se imaginant qui seria el més hàbil amb l'aparell en qüestió.

Termini del sorteig

El sorteig té una durada molt limitada i, com és habitual en aquest tipus de promocions, és fonamental estar atent a les dates per no perdre l'oportunitat. Segons les bases oficials publicades al lloc web de Lidl, la promoció estarà vigent durant un període determinat.

Que culminarà a la data indicada a l'enllaç proporcionat per la marca. És important que els interessats revisin els detalls de les bases del sorteig, ja que un cop finalitzat el termini, no s'acceptaran més participacions.

El producte: Batedores color pastís

El veritable protagonista del sorteig és, sens dubte, la batedora de mà. Disponible en tres tons pastís —verd, rosa i gris—, aquest electrodomèstic no només és pràctic. Sinó que també afegeix un toc d'estil a la cuina.

Cada color té el seu propi encant únic, i amb dues unitats de cadascun, els guanyadors podran triar entre aquestes tonalitats suaus que aporten frescor i modernitat a lespai culinari.

Aquestes batedores de mà de la marca SilverCrest són versàtils i potents. Són ideals per fer preparacions ràpides com purés, batuts, cremes i salses. Gràcies a la seva potència i disseny ergonòmic, són fàcils de fer servir i de netejar, la qual cosa les converteix en una eina indispensable per als que gaudeixen cuinant de manera pràctica i ràpida.

| Lidl

L'ús a la cuina

Les batedores de mà són un d'aquells utensilis que, un cop es té a casa, es converteixen en indispensables. Són especialment útils per als que prefereixen unes preparacions més casolanes, ja que permeten crear plats amb una textura suau i homogènia, cosa difícil d'aconseguir amb altres utensilis. Des de fer una crema de carbassó fins a batre una maionesa casolana, les possibilitats són infinites.

A més, per la seva mida compacte, aquestes batedores són fàcils de guardar. I el seu disseny força modern en els colors pastís les converteix en un complement estètic que no desentonarà a la cuina, fins i tot si es deixen a la vista.