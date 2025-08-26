Carlos Ríos (nutricionista) adora este manjar de Mercadona: 'Nunca lo compraba'

Mercadona se ha consolidado como uno de los supermercados preferidos en España por su capacidad de acercar alimentos prácticos y accesibles a los consumidores. Entre sus lineales es posible encontrar cada vez más opciones que responden a las nuevas tendencias de consumo saludable.

La apuesta de Mercadona no solo está en ofrecer variedad, también en acercar productos que sorprenden incluso a los más expertos en nutrición. El resultado son propuestas que inspiran a cocinar de forma sencilla, equilibrada y llena de sabor.

| Mercadona, Instagram, @carlosriosq, Montaje propio

El descubrimiento de Carlos Ríos

El nutricionista Carlos Ríos, impulsor del movimiento Realfooding, reconoció recientemente que había cometido un error. “Nunca compraba el tofu del Mercadona… Y es que me lo estaba tomando mal”, confesó a sus seguidores.

El problema, según explicó, era consumirlo sin preparación y sin añadir especias. La diferencia llegó cuando decidió darle un tratamiento culinario más cuidado, incorporando condimentos y un toque especial.

Este cambio convirtió un alimento que pasaba desapercibido en uno de sus favoritos. Su experiencia refleja cómo un producto básico de supermercado puede transformarse en una opción deliciosa y nutritiva.

La receta que lo cambió todo

Ríos compartió una receta sencilla que conquistó a muchos de sus seguidores. Recomienda cortar el tofu en dados pequeños, escurrirlo bien y saltearlo con aceite de oliva virgen extra. El secreto está en las especias: ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, pimentón dulce y una cucharadita de miel cruda sin filtrar.

Con ello, el tofu adquiere un sabor intenso y una textura crujiente. Combinado con quinoa, se convierte en una cena equilibrada lista en menos de diez minutos. Una alternativa rápida, completa y con gran valor nutricional que se adapta a cualquier estilo de vida.

| Mercadona, Instagram, @carlosriosq, Montaje propio

Un producto en alza en Mercadona

El tofu forma parte de la creciente sección de alimentos vegetales que Mercadona ofrece a precios accesibles. Su popularidad ha ido en aumento entre consumidores que buscan alternativas sostenibles y saludables. El testimonio de Carlos Ríos aporta confianza y refuerza la percepción positiva de este producto.

Para muchos clientes, escuchar a un referente en nutrición es una motivación para probar nuevas recetas. Mercadona demuestra una vez más su capacidad de innovar dentro del consumo español. Al acercar propuestas de calidad a precios ajustados, convierte la alimentación saludable en algo cotidiano y accesible.

Sin ninguna duda, la experiencia de Carlos Ríos con el tofu de Mercadona es un ejemplo de cómo un producto sencillo puede transformarse en un platillo especial con la preparación adecuada. Gracias a su versatilidad, sabor y coste asequible, este alimento gana protagonismo en las cocinas de los consumidores españoles.