Caos als CAP catalans per una nova avaria

Aquest dimecres al migdia, nombrosos ciutadans de Catalunya es van trobar amb una situació inquietant: els centres d'atenció primària (CAP) no responien al telèfon. Ni per demanar cita, ni per resoldre dubtes, ni tan sols per a una urgència. Un silenci anòmal, en un servei essencial, que va començar a aixecar sospites.

Els intents repetits de contactar amb els centres sanitaris van ser inútils. Per a molts usuaris, especialment persones grans o amb problemes de mobilitat, la via telefònica és el seu únic enllaç directe amb l'atenció mèdica. Les xarxes socials i alguns mitjans locals van començar a recollir queixes i missatges d'alerta: alguna cosa no anava bé.

Instruccions d'urgència i missatges de disculpa

Poc després del migdia, el Departament de Salut va emetre un comunicat oficial. Va confirmar que part de la xarxa d'atenció primària estava incomunicada telefònicament, tant per emetre com per rebre trucades. Es tractava d'una incidència intermitent, cosa que agreujava encara més la confusió entre els usuaris.

| ACN, XCatalunya

Davant la situació, les autoritats sanitàries van recomanar trucar al 061 Salut Respon per a qualsevol dubte de salut o consulta urgent. A través dels seus canals oficials, el Departament va demanar disculpes per les molèsties, i va insistir que s'estava treballant per resoldre l'avaria.

Quants centres estaven afectats?

Encara que no es van detallar públicament tots els CAP implicats, fonts internes van confirmar que el problema s'estenia per diverses comarques. L'afectació era desigual, i això va generar encara més desconcert: alguns usuaris aconseguien comunicar-se puntualment, mentre que altres no rebien cap resposta durant hores.

Les agendes mèdiques, la gestió de cites i les comunicacions internes també es van veure alterades. Alguns professionals sanitaris van recórrer als seus mòbils personals o fins i tot al correu electrònic per mantenir el contacte amb pacients.

| ACN

La causa, revelada: una fallada del proveïdor de telefonia

El més cridaner d'aquesta incidència no estava en el col·lapse assistencial, sinó en la raó que la va provocar. No va ser un ciberatac, ni una caiguda del sistema sanitari. La causa va ser molt més prosaica: una caiguda del proveïdor de telefonia que dona servei a part de la xarxa de CAP a Catalunya.

Una fallada tècnica externa, que escapava al control dels sanitaris, va deixar incomunicats a diversos centres de salut en un moment especialment delicat, quan l'accés a l'atenció mèdica continua sent clau per a milers de persones. Les autoritats no han especificat quina empresa va ser la responsable, però ja s'ha obert una investigació interna per esclarir les causes i prevenir nous incidents.

Aquest episodi recorda fins a quin punt la tecnologia és fonamental per a la sanitat actual. I com un error aparentment menor pot tenir un gran impacte sobre la població més vulnerable. Perquè en salut, un telèfon que no sona… pot costar molt més que una trucada perduda.