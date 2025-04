El consell del Banc d'Espanya després de Setmana Santa

Després d'uns dies de descans i gaudi, toca tornar a mirar l'extracte bancari… i sovint, no és una imatge agradable. Les vacances de Setmana Santa, encara que necessàries per desconnectar, solen suposar un desequilibri en les nostres finances personals. Segons el primer estudi 'Hàbits de consum dels espanyols: vacances de Setmana Santa', elaborat per Oney, els espanyols van gastar una mitjana de 600 euros addicionals durant aquells dies. Una xifra considerable per a la majoria d'economies domèstiques.

En aquest context, el Banc d'Espanya ha volgut llançar una sèrie de recomanacions senzilles però útils per ajudar els ciutadans a reequilibrar la seva economia després dels excessos vacacionals. Sota la premissa que estalviar és essencial per mantenir una bona salut financera a llarg termini, el regulador proposa tres mètodes accessibles per reprendre el control del pressupost i preparar-se, de passada, per a les futures despeses de l'estiu.

Guardioles virtuals: automatitza el teu estalvi sense esforç

El primer consell del Banc d'Espanya és utilitzar les anomenades guardioles virtuals, una eina digital disponible en moltes apps bancàries. El seu funcionament és senzill, però eficaç: pots arrodonir cada pagament amb targeta (per exemple, si pagues 2,60 €, el sistema guarda els 0,40 € restants en un compte d'estalvi) o programar transferències automàtiques periòdiques que apartin un percentatge fix dels teus ingressos.

Aquesta fórmula té un avantatge clar: apartes diners sense gairebé adonar-te'n i, a més, els mantens allunyats del teu compte corrent habitual. Segons el mateix regulador, això ajuda a evitar despeses impulsives i fomenta una gestió més conscient dels recursos.

Moltes entitats permeten fins i tot crear “subcomptes” dins del teu compte principal, personalitzant l'objectiu de cada guardiola: des d'unes vacances futures fins a un fons d'emergència.

Targetes amb cashback: cada compra, una oportunitat d'estalviar

El segon mètode suggerit pel Banc d'Espanya és utilitzar targetes amb cashback, un tipus de targeta que retorna un percentatge dels diners gastats en cada compra. Encara que pugui semblar poc, aquestes petites devolucions s'acumulen. Per exemple, una targeta amb un 3% de cashback et retorna 3 € per cada 100 € que gastes.

Això sí, no totes les targetes ofereixen les mateixes condicions. El Banc d'Espanya recomana llegir bé la lletra petita: algunes tenen comissions, límits de devolució mensuals o condicions específiques per rebre el reemborsament. També és important tenir en compte si el cashback s'aplica en totes les compres o només en determinats establiments o categories (com gasolina, supermercats o viatges).

Targetes que inverteixen per tu: estalvi amb mirada a llarg termini

La tercera eina d'estalvi proposada pel Banc d'Espanya és menys coneguda, però pot ser molt útil per a perfils més previsors. Es tracta de targetes que inverteixen automàticament un percentatge de les teves compres en productes financers com fons d'inversió o plans de pensions.

Cada vegada que utilitzes la targeta, una part de l'import es destina a alimentar un producte financer prèviament seleccionat. És una forma d'estalviar i invertir sense haver de fer-ho manualment.

No obstant això, el Banc d'Espanya recorda que aquestes targetes també poden tenir comissions associades i que els productes vinculats comporten riscos financers, com qualsevol inversió. Per això, insisteix en la necessitat d'informar-se bé i de revisar les condicions concretes abans de contractar.

L'estalvi, millor si és planificat

La clau per sortir del sotrac econòmic després de les vacances no està en mesures dràstiques, sinó en hàbits sostenibles i constants. Estalviar no significa renunciar, sinó gestionar amb intel·ligència. Automatitzar els estalvis, treure profit de les compres quotidianes i pensar en el llarg termini són tres vies que el propi Banc d'Espanya assenyala com a eficaces per mantenir una salut financera estable.

Perquè, com deia Samuel Johnson, “l'home que sap gastar i estalviar és el més feliç”. I ara, després de Setmana Santa, toca gaudir… estalviant.