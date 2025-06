El canvi a les targetes BBVA que beneficia els seus clients

per Duna Costa

En un context marcat per l'increment del frau en línia i la creixent sofisticació dels ciberdelinqüents, les entitats financeres europees estan redoblant esforços. Segons dades recents de la European Banking Authority, els atacs relacionats amb phishing i suplantació d'identitat van augmentar un 20 % l'últim any.

Els consumidors exigeixen no només rapidesa, sinó també garanties de protecció davant d'aquestes amenaces. En aquest escenari, BBVA presenta una proposta disruptiva que va més enllà de la simple comoditat.

Com funciona aquesta nova capa de defensa

BBVA acaba de llançar una innovació a la seva targeta Aqua: un codi CVV que no està imprès, sinó que canvia en cada ús. Aquest codi temporal —generat des de l'app mòbil o des de la banca en línia— és vàlid només durant uns minuts. D'aquesta manera, es redueix dràsticament el risc que un tercer extregui conclusions a partir d'una captura de pantalla, una foto o una incursió als registres de l'usuari.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

No és només una bona idea, és una evolució tècnica: el CVV dinàmic actua com una clau d'un sol ús per a cada transacció, complicant de manera significativa qualsevol intent de frau i elevant el nivell de confiança dels pagaments digitals.

Comoditat reforçada amb experiència digital

A més de reforçar la seguretat, BBVA ha posat èmfasi que aquest sistema sigui plenament intuïtiu. No requereix dispositius externs ni tokens addicionals: l'usuari només ha d'obrir l'app i prémer per veure el CVV temporal, un procés senzill que es completa en pocs segons catalunyadiari.com.

Aquest disseny eficient busca eliminar friccions i assegurar que qui no està familiaritzat amb mesures avançades pugui adoptar-lo sense obstacles. No seria el primer moviment disruptiu de BBVA en els últims mesos. A principis de juny va presentar a Espanya l'anomenat “mode discret” a la seva app, una funció que oculta balanços i moviments en presència de tercers, ideal per a entorns públics com transport o cafeteries.

| Syda Productions, XCatalunya, BBVA

I fa tot just unes setmanes, va presentar una versió completament renovada de la seva app mòbil, integrant intel·ligència artificial, gestió de targetes des de la interfície principal i accés immediat al CVV dinàmic. Aquest impuls estratègic encaixa clarament el seu nou enfocament: seguretat i personalització al servei de l'experiència digital bancària.

Implicacions per al mercat i els clients

L'introducció del CVV dinàmic a Espanya obre diverses línies d'anàlisi. A nivell competencial, altres entitats tradicionals i fintech ja havien incorporat elements similars, però BBVA té l'avantatge d'implementar-ho de manera massiva i amb una integració tècnica sòlida.

Pel que fa als usuaris, per a qui fa compres freqüents en línia, aquest avanç suposa una barrera addicional a possibles fraus, cosa que probablement es traduirà en una millora en la percepció de seguretat.

| XCatalunya, BBVA, Banco Sabadell

Pel que fa a la regulació, amb la normativa DSP2 i els estàndards més exigents d'Open Banking, l'adopció de mesures com aquesta anticipa possibles obligacions futures, afegint valor regulador i reputacional per a BBVA.

De la teoria a la pràctica

Un client habitual que treballés en una oficina compartida i fes les seves compres en línia durant les pauses, per exemple, podria témer que companys puguin veure-ho. Amb el CVV fix tradicional, qualsevol filtració implica risc de clonació.

Avui, amb el CVV que canvia, el valor queda obsolet després de ser vist. Aquest sistema introdueix tranquil·litat no només davant de ciberdelinqüents, sinó també davant de l'exposició accidental.

BBVA ha demostrat que no només segueix la tendència en ciberseguretat bancària, sinó que la lidera. En combinar un enfocament centrat en l'usuari, una interfície digital intuïtiva i una tecnologia eficaç, se situa en una posició avantatjosa davant dels seus rivals.

Cap al futur del pagament segur

El CVV dinàmic no només respon a un imperatiu creixent de protecció, sinó que és una palanca estratègica per enfortir la lleialtat del client i millorar la reputació de la marca en l'escenari europeu. BBVA haurà d'acompanyar aquest desenvolupament amb campanyes informatives clares i recursos de formació perquè els clients visualitzin el benefici real i no se sentin aclaparats.

Si l'experiència és satisfactòria —ràpida, segura i transparent—, aquesta mesura no només serà un plus. També podria redefinir el que entenem per targeta segura en els pròxims anys.