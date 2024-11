La teva colònia preferida té premi a Bonpreu: La promoció que acaba de sortir

Bonpreu i Esclat sorprenen els seus clients amb una promoció exclusiva per als amants de les fragàncies. Les opcions inclouen sets de regal de marques com Springfield, Antonio Banderas i Bustamante, ideals per a aquesta temporada. A més, acumules un 20% de bonificació a la teva targeta client, cosa que fa que aquesta oferta sigui encara més atractiva.

Els productes destacats a la promoció

Entre els productes destacats hi trobem el set de colònia People Like Us Her de Pacha Eivissa, que inclou una colònia de 100 ml i un format extra de 10 ml. També hi ha el set Molt Mío Power de Bustamante, perfecte per als que busquen fragàncies intenses. Inclou una colònia de 100 ml i una altra de 75 ml.

Una altra de les opcions interessants és el set Night Attitude de Springfield. Aquest inclou una colònia de 100 ml i un pràctic envàs portàtil de 10 ml, ideal per portar a la bossa o motxilla.

Les colònies d'Antonio Banderas, com The Secret Absolu i Her Secret Absolu, també són a la llista. Aquestes destaquen per la seva elegància i presentació sofisticada.

| BonpreuEsclat

Termini i condicions de la promoció

La promoció ja està activa als supermercats Bonpreu i Esclat i estarà disponible durant un temps limitat. És important destacar que els clients acumulen un 20% de l'import d'aquestes compres a la targeta client.

Aquest saldo es pot utilitzar en futures compres, fet que converteix aquesta oferta en una oportunitat perfecta per als que busquen qualitat al millor preu.

La varietat de productes fa que sigui una promoció ideal tant per a regals com per a ús personal. A més, la qualitat de les marques assegura una experiència olfactiva única.

Per què aprofitar aquesta promoció?

Les colònies incloses a la promoció són de marques reconegudes i ofereixen una àmplia gamma d'aromes, des de frescos i juvenils fins a més sofisticats. La possibilitat d'acumular un 20% de bonificació és un altre gran incentiu per decidir-se per alguna d'aquestes opcions.

A més, el set de Free Attitude de Springfield, amb la seva fragància fresca i moderna. O les icòniques colònies d'Antonio Banderas, són ideals per als que valoren la qualitat a cada detall. La promoció també inclou opcions unisex, cosa que permet que tots trobin alguna cosa que s'adapti als seus gustos personals.

Com accedir a la promoció

Per gaudir d'aquesta oferta, només cal tenir una targeta client de Bonpreu i Esclat. Si encara no en tens una, pots sol·licitar-la a la teva botiga més propera o a través de la seva web. És gratuïta i et permet gaudir de nombrosos avantatges a cada compra.

No perdis l'oportunitat de renovar la col·lecció de colònies amb aquesta promoció exclusiva. Ja sigui per a tu o per regalar, aquestes opcions són perfectes per a qualsevol ocasió. Recordeu que les existències són limitades, així que és millor actuar ràpid i no deixar passar aquesta oferta única.

Visita el teu Bonpreu i Esclat més proper i gaudeix d'una experiència de compra que combina qualitat, estalvi i estil. La teva fragància preferida t'està esperant!