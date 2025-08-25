CaixaBank sorprende en España: la casa de más de 260 metros que vende por 36.600 euros

En un momento en que el mercado inmobiliario parece reservado para unos pocos, un anuncio ha conseguido despertar un inusual interés. La noticia ha corrido rápidamente entre portales, foros y redes sociales. Muchos se preguntan si esta es la señal de que algo empieza a cambiar en la oferta inmobiliaria.

Una vivienda con gran superficie y precio reducido no es algo que se vea todos los días. Este tipo de oportunidades, aunque escasas, generan un fuerte impacto entre los compradores. CaixaBank acaba de lanzar una propuesta que rompe con todas las expectativas.

Una oferta inesperada en el nuevo portal inmobiliario de CaixaBank

CaixaBank ha rebajado el precio de una de sus viviendas más llamativas a solo 33.600 euros. Se trata de una casa de 266 metros cuadrados en buen estado, según detalla Facilitea Casa. La propiedad cuenta con cinco habitaciones, tres baños, cocina semiamueblada y salón-comedor.

La casa, ubicada en Jaén, además, cuenta con patio, balcones, suelos de gres y ventanas de aluminio blanco. Por su tamaño y estado, representa una oportunidad única para familias que buscan espacio sin endeudarse en exceso. Más allá de pequeños arreglos, está lista para ser habitada.

La vivienda se encuentra en el núcleo urbano de Mengíbar, una localidad bien conectada por la A-44 con ciudades clave de Jaén. Ofrece acceso cercano a supermercados, centros educativos, restaurantes y servicios sanitarios. Su entorno tranquilo y tradicional la convierte en una opción ideal para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a las comodidades.

Cómo comprarla y qué tener en cuenta

Como cualquier inmueble de banco, esta casa exige ciertos requisitos para quienes necesiten hipoteca. El comprador debe contar con una entrada aproximada del 20% del precio. Además, se deben sumar en torno al 10% adicional para cubrir impuestos y gastos de la compraventa.

En total, para adquirir esta vivienda, se recomienda tener cerca del 30% del valor ahorrado antes de solicitar financiación. Facilitea Casa es el nuevo portal de CaixaBank donde se publican todas estas ofertas. Reúne propiedades en diferentes puntos de España, algunas con precios igual de llamativos.

Otras viviendas accesibles disponibles en España

Esta no es la única ganga en la plataforma. Por ejemplo, hay una casa en Ponferrada (León) por 24.680 euros, y otra en Palma del Río (Córdoba) por 32.000 euros.

También hay pisos en Almendralejo, Campotéjar, Ossa de Montiel, Pastrana o Neda, con precios que oscilan entre los 48.000 y los 69.000 euros. Todas en ubicaciones tranquilas y con espacio suficiente.

El auge de los inmuebles de banco puede ser una vía efectiva para acceder a la vivienda. Para quienes buscan comprar sin comprometer su economía, este tipo de opciones ofrecidas por Caixabank suponen una puerta abierta. La clave está en informarse bien y actuar con rapidez.