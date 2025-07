CaixaBank, Banco Santander i BBVA revolucionen Bizum

Una breu mirada al panorama econòmic actual permet entendre el moment precís en què arriba aquesta notícia. Espanya avança amb força cap a la digitalització total de pagaments. El 2024, Bizum comptava amb més de 27 milions d'usuaris actius, superant fins i tot les targetes en esdeveniments com el Black Friday i Cyber Monday.

Al mateix temps, la Unió Europea es mou per consolidar la seva sobirania financera mitjançant la European Payments Initiative (EPI), amb el projecte Wero. Això busca crear una plataforma paneuropea interoperable entre Bizum, Bancomat i MB Way.

Aquestes dades suggereixen que la banca espanyola actua amb urgència per adaptar Bizum al comerç físic, evitant quedar enrere davant les noves plataformes europees.

| Syda Productions, XCatalunya, Vladru, Ibex35

La integració de Bizum amb TPV Android: què canvia en l'experiència de pagament

L'abril de 2025, BBVA es va convertir en el primer banc espanyol a habilitar Bizum com a mètode de pagament en TPV Android, a través de la seva app BBVA Cobros. El dispositiu genera un enllaç de cobrament mitjançant el número de mòbil del client. Aquest rep una notificació i autoritza l'operació des de la seva app bancària, sense necessitat de targeta, QR o PIN. La confirmació és immediata i el comerç ho verifica en temps real o des del panell de Bizum a l'app.

Dies després, CaixaBank i Santander van adoptar la mateixa funcionalitat als seus terminals Android, replicant el model de BBVA. D'aquesta manera, Bizum passa de ser una eina entre particulars a un canal efectiu per a negocis físics sense complexitat tècnica d'integració.

Innovació intermèdia mentre es prepara el salt definitiu

Aquesta nova funcionalitat suposa un pas intermedi. Bizum treballa en una solució més profunda: permetre que el pagament es generi directament des del TPV com qualsevol altra operació bancària. Aquesta funcionalitat encara es troba en desenvolupament i el seu llançament s'espera durant el 2026.

| Kampus Production de Pexels, ChatGPT

En aquest context, l'adopció actual serveix per accelerar l'adaptació dels comerços a la demanda del consumidor: pagar fàcil, ràpid i sense introduir contrasenyes complicades. A més, es veu potencial per obrir nous productes comercials integrats, especialment dissenyats per fidelitzar clients mitjançant paquets de serveis bancaris combinats amb Bizum.

Impacte per a comerços, autònoms i la banca

Per a negocis i autònoms, el pagament mitjançant enllaç mòbil suposa una forma senzilla d'acceptar pagaments sense dependre de terminals de targeta tradicionals. Bizum per a empreses està associat a comissions que oscil·len entre 0,10 € i 0,40 € per operació i límits fixats per cada banc. Normalment, fins a 1.000 € per operació i casos especials de fins a 2.000 euros.

Cal destacar que els autònoms tindran noves obligacions fiscals. A partir de l'1 de gener de 2026, els bancs informaran mensualment Hisenda sobre tots els cobraments rebuts mitjançant Bizum, sense importar-ne l'import. Aquest canvi respon a un esforç per combatre l'economia submergida i millorar la traçabilitat de les transaccions professionals.

| Lifestock, jojooff, ChatGPT

Des del punt de vista de les entitats financeres, incloure Bizum al TPV reforça la seva proposta digital, millora la captació de nous clients i competeix davant els neobancs. Sense Bizum, molts actors reconeixen que resulta gairebé impossible posicionar-se com a banc principal per a l'usuari.

Claus estratègiques i context europeu

La decisió de BBVA, CaixaBank i Santander encaixa en una estratègia coordinada cap a la digitalització de pagaments i la hipotètica convergència europea amb solucions com Wero. Bizum ja s'ha interconnectat amb Itàlia i Portugal a través de l'aliança EuroPA. Així mateix, està en negociacions amb països nòrdics i el consorci de Wero per estendre els pagaments entre particulars a pagaments en comerços també transfronterers.

| CaixaBank, XCatalunya, BBVA, Canva, jpfotograaf de Getty Images, Grafinka

L'impuls del Banc Central Europeu per l'euro digital reforça aquesta iniciativa. Promoure un sistema de pagaments paneuropeu que redueixi la dependència de gegants com Visa i Mastercard i garanteixi autonomia tecnològica.

És clar. Portar Bizum al TPV Android representa un gir estratègic en la relació de la banca amb l'economia real. No es tracta només de digitalitzar pagaments. Es tracta d'anticipar-se a un ecosistema europeu en què Espanya, amb Bizum, té l'oportunitat de liderar un nou model d'infraestructura de pagaments. L'any vinent pot marcar el veritable salt cap a un sistema paneuropeu que canviarà completament el funcionament del comerç físic i online.