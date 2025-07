Triomfa a les xarxes i voldràs tastar-la: la pizza de Bonpreu amb 2 ingredients clau

per Pol Nadal

En els darrers anys, el consum de pizzes refrigerades i congelades ha crescut de manera constant a Catalunya i la resta de l'Estat. Cada cop són més els consumidors que busquen opcions ràpides, però de qualitat per resoldre sopars i dinars improvisats, optant per productes que combinen comoditat i sabor autèntic.

No és casualitat que supermercats com Bonpreu hagin apostat per ampliar i diferenciar la seva oferta en aquest segment. El supermercat català utilitza receptes que van més enllà de les fórmules tradicionals de pernil i formatge.

Aquesta tendència respon a un canvi d'hàbits en la cistella de la compra. Segons dades recents de la consultora Kantar, el 82% de les llars adquireixen pizzes llestes per enfornar almenys un cop al mes. Així mateix, el 43% experimenta amb sabors nous si el preu resulta atractiu.

| Bonpreu

La innovació, la proximitat i la qualitat dels ingredients s'han convertit en factors clau per conquerir un públic cada cop més exigent. Aquest públic valora tant l'origen dels productes com l'experiència culinària a casa.

Dos ingredients que marquen la diferència

En aquest context, una pizza de marca Bonpreu ha aconseguit captar l'atenció dels consumidors i de les xarxes socials, especialment entre qui busca alguna cosa més al supermercat. El motiu del seu èxit és senzill: la combinació de formatge de cabra i bacó ha estat celebrada com un autèntic encert, segons els comentaris que circulen en plataformes com Twitter.

La imatge viral compartida recentment per una consumidora mostra una base fina, amb salsa de tomàquet i una generosa capa de formatge fos. També s'hi poden veure rodanxes de formatge de cabra i tires de bacó ben repartides.

| Bonpreu

L'atractiu visual és evident, però també ho és l'aposta per ingredients que aporten sabor i contrast. El formatge de cabra, amb la seva textura cremosa i el seu perfil aromàtic, complementa el punt salat i cruixent del bacó. Això crea una experiència diferent de les pizzes convencionals del supermercat.

Aquesta combinació, habitual en cartes de pizzeria gurmet, comença a normalitzar-se en productes de gran consum, demostrant la capacitat dels supermercats per adaptar-se a les preferències emergents del client local.

Qualitat i experiència de compra als supermercats Bonpreu

Un dels aspectes més valorats en aquest tipus de productes és la procedència i la qualitat dels ingredients. Bonpreu, cadena catalana amb forta implantació al territori, ha apostat els darrers anys per marques pròpies que competeixen en sabor i presentació amb les grans referències del sector. Segons afirmen consumidors habituals, la pizza de formatge de cabra i bacó destaca per una massa que es manté fina i cruixent després de l'enfornat.

| Bonpreu, XCatalunya, Canva

El preu sol situar-se a la franja mitjana del mercat, per sota de l'oferta premium, però oferint una qualitat percebuda superior a les opcions més econòmiques. Aquesta política d'equilibri entre cost i qualitat ha permès a Bonpreu consolidar una clientela fidel, especialment entre qui prioritza productes elaborats localment i amb ingredients reconeixibles.

Una recepta senzilla per elevar el resultat a casa

Per a qui vulgui experimentar a casa i personalitzar la seva pizza, una opció és afegir unes fulles fresques de ruca just en treure-la del forn. Això aporta un toc vegetal i un contrast de sabors encara més marcat. Una altra variant consisteix a afegir unes gotes de mel sobre el formatge de cabra. Això és una combinació que ja és clàssica a la cuina mediterrània i que accentua la riquesa del plat.