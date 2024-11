Ni tió ni pessebre: La nova tradició importada de molts espanyols a Catalunya

Falten pocs dies perquè comenci Nadal. De fet, comercialment parlant, les festes nadalenques ja han començat. Molts comerços ja han encès els seus llums i han preparat els aparadors. Els carrers, alguns més aviat que altres, també estan decorats. Les cases esperaran fins a principis de desembre, probablement el pont del 6 i el 8 de desembre.

Alguns faran arbre i es tornarà a encetar el debat sobre si cal un avet natural o de plàstic. El plàstic contamina, però tallar arbres cada any tampoc és sostenible. A més, aquest plàstic pot durar anys. També hi ha qui fa el pessebre. O ambdues coses. El nostre pessebre és molt diferent als als altres pessebres. Al belén, que diuen els espanyols. Algunes figures són les mateixes: el nen Jesús, la Verge Maria, Sant Josep, els Reis Mags... Però a Catalunya tenim el caganer i el tió.

| ACN

Alternatives poc nostrades

Algunes famílies han optat per alternatives poc nostrades. Estem parlant d'elfs trapelles. Són figures que representen que ajuden el Pare Noel. S'amaguen per la casa i sorprenen els més petits cada matí. La història diu que aquests cada nit viatgen al nord de Finlàndia per ajudar el Pare Noel i valorar si els nens s'han portat bé. És a dir, si es mereixen els regals.

La tradició va començar l'any 2005 als Estats Units i des d'aleshores no para de créixer. Va començar amb el llibre titulat The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition. Igual que altres dates assenyalades, el marqueting ha fet la seva feina. Sant Valentí, Halloween, el mateix Pare Noel...

El caganer

El caganer és una de les figures més icòniques del pessebre català i una tradició arrelada a Catalunya des de fa segles. Aquesta petita figura representa una persona defecant, sovint amb la barretina catalana, en un racó discret del pessebre. Tot i que pot semblar una figura irreverent o sorprenent, el caganer té un profund significat cultural i simbòlic.

Origen i història

Els primers testimonis del caganer daten del segle XVII, tot i que la seva popularització es va produir entre els segles XVIII i XIX. La seva presència al pessebre simbolitza la fertilitat, la humilitat i el retorn de la natura als seus cicles. Aquesta figura, en certa manera, representa la necessitat d'adobar la terra per assegurar una bona collita en l'any vinent.

També es considera un reflex de la condició humana, amb totes les seves necessitats bàsiques, mostrant que fins i tot en un moment sagrat com el naixement de Jesús, la quotidianitat no s'atura.

Significat cultural

El caganer forma part de la tradició popular catalana i reflecteix el caràcter burleta i desenfadat dels catalans. Aquesta figura s'ha anat adaptant als temps moderns, i avui dia es poden trobar caganers que representen personatges famosos de la política, l'esport, el cinema o altres àmbits.

Els caganers actuals inclouen figures com polítics, artistes, esportistes i fins i tot personatges de ficció, com una forma d’actualitzar aquesta tradició i connectar-la amb el present.