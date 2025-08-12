Acaba d’arribar a Mercadona i ja enamora: el producte que et deixa el pèl radiant

Mercadona torna a captar l'atenció dels seus clients amb una de les seves últimes incorporacions. Als seus passadissos, els prestatges de perfumeria i cura personal estan en constant renovació. Entre les novetats recents, n'hi ha una que ha despertat un interès especial pels seus resultats visibles i ràpids.
Qui segueix de prop les propostes de la cadena sap que cada llançament pot convertir-se en un èxit. La combinació de fórmules innovadores, preus assequibles i facilitat d'ús sol ser la clau. Aquesta vegada, l'expectació ha crescut des que el nou article va arribar a les botigues.
Un tractament pensat per realçar la bellesa natural
"Vols recuperar la brillantor natural de les teves canes?" Amb aquesta pregunta, Mercadona presenta el seu nou Tractament Matitzador Antigrocs. El producte busca retornar la lluminositat i el to blanc intens a qui vol lluir les seves canes amb orgull.
El tractament neutralitza els reflexos groguencs i potencia el blanc del cabell, aconseguint un acabat brillant i sofisticat. La seva fórmula incorpora àcid hialurònic i tecnologia antiedat que actua des de l'interior de la fibra capil·lar. Així, hidrata, protegeix i prolonga la vitalitat del cabell.
Contingut i mode d'aplicació
El set inclou un xampú violeta, ideal per intensificar el blanc de les canes, i un sèrum antiedat que aporta suavitat i brillantor extra. Tots dos productes treballen conjuntament per mantenir un resultat durador.
El seu ús és senzill: es deixa actuar entre 10 i 15 minuts, segons el to groguenc present. L'estoig incorpora un fulletó amb instruccions detallades per aplicar-lo a casa. Amb una freqüència d'ús cada 3-4 setmanes, els resultats es mantenen visibles i consistents.
Principals desafiaments dels cabells canosos
El cabell canós perd melanina i es torna més porós, cosa que el fa més vulnerable a l'oxidació. Això facilita l'aparició de tons groguencs que apaguen la seva bellesa natural.
L'exposició al sol, la calor de planxes i assecadors, el clor de les piscines o la contaminació acceleren aquest procés. Amb el Tractament Matitzador Antigrocs, aquestes causes es combaten, retornant l'aspecte radiant al cabell.
Amb la seva fórmula d'acció ràpida, resultats de llarga durada i a un preu de 4,50 euros, aquest llançament de Mercadona es perfila com un dels més exitosos. I un gran aliat per a qui vol mantenir les seves canes sanes, cuidades i amb una brillantor impecable.