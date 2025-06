Un client parla després de veure Espinaler etiquetat en castellà: Marca que recomana

Cada vegada són més els catalans que donen importància al comerç de proximitat. Volen productes elaborats per empreses catalanes, que respecten la matèria primera, però també els valors del país. És per això que les etiquetes són importants. I pocs productors, per qüestions econòmiques, decideixen etiquetar els seus productes únicament en català.

Alguns, també pocs, ho fan de manera bilingüe. Però la majoria ho fan només en castellà. Per arribar a un públic més gran i també per estalviar costos. D'aquesta manera, la mateixa màquina fa l'etiquetatge i hi ha una única distribució.

Avui volem posar un exemple. Unes olives molt conegudes, igual que la seva marca que es dedica a fer productes per aperitiu: patates, escopinyes... Doncs tot en castellà. Espinaler etiqueta en castellà. Però hi ha una alternativa. Patates Piqué i Olives Piqué de Vilanova i la Geltrú. Les xarxes socials estan promocionant el seu producte.

Importància de l'etiquetatge en català

L’etiquetatge dels productes d’alimentació en català és un tema de gran rellevància, no només des d’una perspectiva lingüística, sinó també des del punt de vista social i econòmic. El fet que un producte estigui etiquetat en català facilita la comprensió de la informació per a la ciutadania de Catalunya, respecta els drets lingüístics dels consumidors i contribueix a la normalització de la llengua en l’àmbit públic i comercial.

Tot i això, la realitat que trobem als supermercats catalans és força diferent. Actualment, la majoria de productes d’alimentació estan etiquetats només en castellà, i en molts casos també en altres idiomes internacionals, però molt poques vegades trobem informació en català.

| Bonpreu

Aquesta manca de presència del català en l’etiquetatge no respon tant a una qüestió tècnica o de costos, sinó més aviat a una falta de voluntat o de compromís per part de moltes empreses que prioritzen altres mercats o simplement segueixen la inèrcia de la legislació estatal, que no obliga a etiquetar en català.

De fet, són molt poques les empreses que s’atreveixen a fer el pas i etiquetar els seus productes en català de manera clara i visible. Sovint, es tracta de petites empreses locals o de cooperatives compromeses amb el territori i la llengua, que veuen en l’etiquetatge en català una manera de connectar amb el seu públic i de diferenciar-se en un mercat dominat per grans marques. Aquestes empreses no només afavoreixen la normalització lingüística, sinó que generen confiança i proximitat amb els consumidors.

L’etiquetatge en català també té un efecte positiu en la percepció de la llengua com a vehicle de modernitat, innovació i qualitat. A més, diversos estudis apunten que una part important de la població catalana prefereix comprar productes etiquetats en la seva llengua, la qual cosa pot traduir-se en un avantatge competitiu per a les marques que opten per aquesta opció.

| Bonpreu

Finalment, cal recordar que etiquetar en català no és només una qüestió de mercat, sinó també de respecte i reconeixement de la diversitat lingüística. En un context on la globalització pot esborrar identitats, l’ús del català en l’etiquetatge d’aliments és una eina clau per garantir la presència de la llengua en tots els àmbits de la vida quotidiana. Per això, és fonamental que tant les institucions com els consumidors segueixin reclamant aquest dret i donin suport a aquelles empreses que aposten per la llengua catalana.