Bonpreu t'ho posa fàcil amb promoció per ajudar-te a fer la millor escudella de Nadal

La sopa de galets és un plat imprescindible a la taula de Nadal a tota Catalunya; aquest brou, elaborat amb galets i carns, simbolitza la tradició i família. La seva popularitat rau en el seu sabor reconfortant i la sensació de llar que transmet. Preparar una bona sopa de galets és més que una recepta, és un ritual que es comparteix entre generacions.

En aquestes festes, les famílies catalanes es reuneixen per gaudir d'aquesta delícia en la seva versió més clàssica o amb tocs innovadors.Els galets, amb la seva forma còncava que atrapa el brou, són l'element estrella. Aquest plat no només és un menjar deliciós, sinó també un moment per enfortir llaços familiars i culturals.

La preparació del brou de Nadal requereix temps i bons ingredients. A Bonpreu, faciliten la tasca amb promocions que ajuden les famílies a mantenir viva aquesta tradició. Aquest any, la seva nova oferta és ideal per a aquells que busquen qualitat a bon preu.

Una promoció perfecta per a aquestes festes

Bonpreu ha llançat una promoció que combina comoditat i sabor. En comprar una safata de 550 grams de la seva carn picada per a mandonguilles, reps de regal un paquet de galets de 500 grams. La safata de mandonguilles té un preu de 4,59 euros, convertint-la en una oferta econòmica i pràctica.

| BonpreuEsclat

Els galets inclosos són de marca Bonpreu, coneguts per la seva qualitat i textura perfecta. Aquests ingredients permeten preparar una sopa de galets tradicional o innovar amb altres plats. Tant les mandonguilles com els galets són versàtils, ideals per al brou de Nadal o per a receptes quotidianes.

Termini de l'oferta: fins al 7 de gener

La promoció està disponible fins al 7 de gener, últim dia inclòs, a tots els establiments Bonpreu i Esclat. Això permet als clients organitzar-se i aprofitar l'oferta durant tota la temporada festiva. A més, és una oportunitat per a aquells que desitgen avançar les compres nadalenques i evitar les presses d'última hora.

Aquesta iniciativa demostra el compromís de Bonpreu amb la tradició i amb els seus clients. Oferir productes de qualitat a preus accessibles permet a les famílies catalanes gaudir de Nadal sense preocupacions.

| Google Imagenes

Ideal per a altres usos

La carn picada també pot usar-se en altres receptes com guisats, salses o farcits. Els galets, per la seva banda, també funcionen bé en amanides de pasta o plats freds. Amb aquesta promoció, Bonpreu no només pensa en el brou de Nadal, sinó en la creativitat culinària dels seus clients.

Així doncs, Bonpreu ofereix una solució perfecta per a les festes nadalenques, mantenint viva l'essència de la cuina catalana. Aprofitar aquesta promoció és una manera de gaudir de la tradició sense renunciar a la qualitat. Si ens fem amb ella, tindrem una opció perfecta per gaudir Nadal sense trencar-nos el cap.