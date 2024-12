Bonpreu dona una alegria als seus clients d'aquesta població

Bonpreu segueix demostrant el seu compromís amb la qualitat i la proximitat. La cadena compta amb una extensa xarxa de supermercats repartits per tota Catalunya, cosa que la converteix en un dels majors referents de consum local. Amb cada inauguració, Bonpreu reforça la seva aposta per productes frescos, preus competitius i una experiència de compra òptima.

El grup, conegut per prioritzar el producte de quilòmetre zero i col·laborar estretament amb proveïdors locals, també destaca per la seva inversió en tecnologia sostenible. Aquest enfocament no només beneficia els clients, sinó que també enforteix el teixit econòmic de les comarques on opera.

Recentment, la cadena ha intensificat les seves iniciatives de responsabilitat social, com el suport a bancs d'aliments i programes de reciclatge. Aquestes accions reforcen el seu compromís amb la sostenibilitat i el benestar de les comunitats locals.

Una inauguració que millora l'oferta comercial

Bonpreu ha inaugurat un nou supermercat a Anglès, ubicat al C. de les Fàbriques, 4. Aquest establiment és una gran notícia per als veïns de la zona, ja que combina qualitat, varietat i preus ajustats.

| Bonpreu

La inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Pibernat, i de Joan Font i Fabregó, el president de Bonpreu, que van destacar la importància d'aquest projecte.

L'obertura suposa una inversió de 9,5 milions d'euros i la creació de 37 llocs de treball. Aquest nou punt de venda compta amb una superfície de 1.260 m², cosa que permet una àmplia distribució dels seus productes, organitzats per oferir una experiència de compra còmoda i eficient.

Un supermercat pensat per a tothom

El nou Bonpreu d'Anglès es caracteritza pel seu compromís amb el producte fresc i local. Entre les instal·lacions més destacades es troben una peixateria amb forn de cocció, una fruiteria amb àmplia selecció, i seccions de xarcuteria i fleca d'autoservei. A més, els clients podran gaudir d'un ampli assortiment de vins i caves.

L'aparcament també reflecteix el compromís sostenible de la cadena, ja que inclou punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Aquest tipus de detalls mostren l'aposta de Bonpreu per un consum responsable i una mobilitat sostenible.

Impacte local positiu

L'alcalde d'Anglès va destacar que aquesta inauguració contribuirà al desenvolupament social i econòmic del municipi. A més, va agrair al grup Bonpreu per la seva implicació en la revitalització de la zona. Aquest supermercat no només oferirà productes de qualitat, sinó que també consolidarà l'oferta comercial de la comarca.

Per si no fos prou, Bonpreu col·labora amb el Banc dels Aliments per garantir la redistribució d'excedents. Aquest gest reforça el seu compromís amb la comunitat i amb els valors solidaris.

Amb aquesta obertura, Bonpreu reforça la seva posició com a referent en el sector i el seu compromís amb els clients. Anglès, sens dubte, es beneficia d'aquesta nova oferta comercial que combina qualitat, proximitat i sostenibilitat.