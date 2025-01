El producte de Bonpreu, amb segona unitat al 70 %, que et sorprendrà

per Sergi Guillén

En un mercat en el qual els consumidors valoren cada cop més la qualitat i l'autenticitat dels aliments, la cadena de supermercats Bonpreu sovint destaca. Per la seva selecció de productes amb origen local i una elaboració cuidada. Un clar exemple d'això és el Pa de Fetge al Forn de la Cerdanya Carlit.

Un pa muntanyenc que combina la tradició culinària de la regió amb la practicitat d'un format fàcil de consumir en el dia a dia. El que fa encara més cridanera aquesta proposta és la promoció disponible fins al 20 de gener. Que inclou la segona unitat a un 70 % de descompte, convertint-la en una excel·lent oportunitat per a aquells que desitgin descobrir o reposar aquest producte tan singular.

Un producte de proximitat en oferta

El Pa de Fetge és una especialitat de muntanya elaborada amb fetge i magre de porc. Integrada en una massa compacta que es forneja fins a assolir una textura ferma i un sabor únic. A la zona de la Cerdanya, aquesta recepta s'ha transmès de generació en generació, mantenint l'essència d'una gastronomia basada en ingredients locals.

La marca Carlit, reconeguda pel seu enfocament artesanal, s'ha ocupat de preservar aquest llegat, seleccionant matèries primeres de qualitat i seguint els passos tradicionals. El resultat és un pa que, a simple vista, destaca pel seu aspecte rústic, amb una tonalitat torrada i vetes de carn al seu interior.

| BonpreuEsclat

A l'hora de consumir-lo, es poden explorar múltiples possibilitats. En primer lloc, el Pa de Fetge al Forn de la Cerdanya pot degustar-se en llesques fines, com a part d'un aperitiu, acompanyat de pa tradicional, picos o també torrades. Així mateix, el seu sabor contundent marida molt bé amb formatges suaus o amb melmelades afruitades que contrastin amb la intensitat de la carn.

Una oferta que ens farà la boca aigua

D'altra banda, és un complement excel·lent en entrepans amb vegetals frescos, com el tomàquet o l'enciam, aportant un toc rústic i altament nutritiu. Resulta ideal també per a aquells que gaudeixen d'un berenar o un 'pica-pica' a mig matí, ja que aporta proteïnes i un gran sabor reconfortant en els dies freds d'hivern.

El fet que Bonpreu ofereixi la segona unitat a un 70 % de descompte incentiva encara més els curiosos a provar-lo. Una unitat se situa al voltant dels 3,99 €, mentre que la segona pot adquirir-se per 1,20 €. Això significa que, si compres dues unitats, cadascuna et surt a un preu mitjà de 2,59 €.

És una oportunitat perfecta per a aquells que desitgen abastir el seu rebost amb productes autèntics. Ja sigui per gaudir a casa o per sorprendre familiars i amics amb un mos diferent.

No cal oblidar que la promoció té vigència limitada: els lineals aplicaran aquest descompte fins al proper 20 de gener. Per la qual cosa és recomanable planificar la visita al supermercat en funció d'aquestes dates.