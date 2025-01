S'esgotarà: El lot de productes de primeres marques amb gran descompte a Bonpreu

Les ofertes de supermercat solen suscitar gran atenció, sobretot quan inclouen articles de marques reconegudes que, en circumstàncies normals, assoleixen un preu més elevat. L'oportunitat de reunir-los tots en un lot es converteix, sovint, en un imant per a aquells que busquen estalviar sense sacrificar qualitat.

En aquesta ocasió, la cadena Bonpreu i Esclat ha llançat un paquet que combina productes de primer nivell. Disponible a un preu promocional de 6,95 € en lloc dels 12,45 € habituals. Aquesta reducció, vigent fins al 20 de gener, s'anuncia amb bombo i platerets en els lineals i catàlegs de la companyia.

Al llarg dels últims anys, s'ha consolidat un model de consum en què els clients busquen la millor relació qualitat-preu, comparant diferents cadenes i productes. Els lots especials, pensats per cobrir diverses necessitats del rebost, encaixen perfectament en aquesta dinàmica. Són pràctics per a famílies, estudiants i en general per a aquells que valoren l'estalvi de temps i de diners.

Si tenim en compte que aquest lot de Bonpreu reuneix marques tan reconegudes com Garofalo, Cuca, Solís i Coca-Cola Zero, és comprensible que la demanda estigui sent elevada. De fet, els responsables de la cadena aconsellen als seus clients acudir aviat al seu establiment més proper o adquirir-lo per canals en línia abans que s'esgoti l'estoc.

| BonpreuEsclat

Què inclou el lot i per què és tan interessant?

El pack promocional conté un assortiment pensat per resoldre menjars ràpids i senzills, alhora que satisfà el gust per productes de qualitat. En primer lloc, s'inclouen espaguetis Garofalo (500 g), valorats per la seva elaboració tradicional i la seva textura ferma després de la cocció. Aquesta marca italiana gaudeix de prestigi entre els entusiastes de la pasta, per la qual cosa sol ser sinònim d'un plat saborós amb poc esforç.

L'acompanya una tonyina clara en oli d'oliva de Cuca, presentada en tres llaunes de 48 grams cadascuna. La tonyina clara és una font de proteïnes molt valorada per aquells que segueixen una dieta equilibrada. I, a més, la conserva en oli d'oliva ajuda a realçar el sabor natural del peix.

D'altra banda, trobem un pot de tomàquet fregit amb oli d'oliva de Solís, un bàsic en moltes cuines per la seva versatilitat. Amb 360 grams, és suficient per combinar amb la pasta Garofalo, preparar salsa per a pizzes o acompanyar carns i guisats.

| BonpreuEsclat

Per últim, el lot també conté dues ampolles de Coca-Cola Zero, d'1,25 litres cadascuna. Aquest refresc sense sucre s'ha convertit en un dels protagonistes dels lineals, sobretot per a aquells que desitgen gaudir del sabor clàssic sense afegir calories. El conjunt d'aquests articles, a un preu de 6,95 €, resulta summament competitiu, ja que comprar-los de manera independent superaria fàcilment els 12 €.

Una oferta limitada fins al 20 de gener

El període de validesa, del 8 al 20 de gener de 2025, marca el ritme de les compres en aquestes dates postnadal. Quan moltes persones busquen equilibrar la despesa després de les festes.

En concentrar en un sol pack diversos elements essencials, Bonpreu satisfà les necessitats del consumidor mitjà. Acostumat a portar pasta, tomàquet fregit, tonyina i refrescos a la llista habitual de la compra. A més, la presència de marques líders afegeix un valor extra, ja que el client percep que no està renunciant a una qualitat reconeguda.