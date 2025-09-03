Bonpreu i Esclat ho anuncien: 3 productes per a un sopar premium

La planificació dels àpats s'ha convertit en una estratègia fonamental per a moltes famílies a Catalunya. Els consumidors cerquen opcions que combinin qualitat amb preus assequibles. En aquest context, les cadenes de supermercats llancen propostes pensades per facilitar la compra. Els lots de productes o promocions especials sorgeixen com una solució interessant.
Responen a la demanda d'articles específics, oferint una experiència de compra més simple. Aquest tipus d'ofertes permet als compradors obtenir diversos productes clau alhora.
Un lot per a sopars especials a Catalunya
L'oferta de Bonpreu i Esclat presenta una proposta pensada per a ocasions especials. Aquesta tendència de mercat s'observa sovint en diferents supermercats. La combinació de productes facilita la preparació d'un àpat complet.
El lot està format per tres articles de marques reconegudes. Inclou una caixa de llagostí austral de la marca Pescar. La caixa conté dos quilograms de llagostí, amb una mida de 30-40 unitats per quilogram. L'acompanya una ampolla de cava rosat brut de la marca Juvé & Camps, de 750 mil·lilitres. Per a les postres, s'afegeix un gelat Magnum. Els clients poden triar entre dues varietats: Almond, de 297 grams, o Double White Chocolate Cookies, de 300 grams.
Guia de compra ràpida
Aquest lot és una oportunitat per a qui vulgui preparar un àpat festiu sense grans complicacions. El preu total d'aquesta oferta és de 23,95 euros pel lot complet. La vigència de la promoció és fins al pròxim 8 de setembre. El preu original del lot, sense descompte, era de 41,39 euros.
L'oferta es basa en un estalvi significatiu per al comprador. El llagostí austral és un producte d'alta qualitat gastronòmica. Es recomana preparar-lo a la planxa per conservar-ne el gust. Acompanyeu-lo amb una mica de sal marina gruixuda.
Recepta senzilla: Llagostins a la planxa
Escalfeu una paella ampla amb una cullerada d'oli. Distribuïu bé els llagostins sense amuntegar-los. Coeu-los un parell de minuts per cada costat, fins que siguin daurats. Retireu del foc i afegiu-hi una mica de sal en escates. Serviu immediatament per gaudir-ne de la frescor.
Per maridar, el cava rosat brut Juvé & Camps és una excel·lent opció. La seva acidesa i bombolla netegen el paladar. El gelat Magnum, per la seva banda, és el final perfecte per a un sopar. Aquesta combinació de productes assegura una experiència gastronòmica de gran nivell. Planificar la compra amb antelació és clau per aprofitar aquesta oferta.
Com aprofitar el lot per al teu menú
La proposta de Bonpreu i Esclat pot ser la base d'un sopar memorable. El preu per unitat de cada article no s'indica, només el valor total del lot. Per exemple, el preu de la caixa de llagostins és de 18,95 euros. L'ampolla de cava té un preu de 15,95 euros. El gelat Magnum costa 6,49 euros.
La suma d'aquests preus individuals supera el cost del lot. Aquesta diferència representa l'estalvi. El lot està dissenyat per a un sopar d'entre dues i quatre persones. El llagostí austral és un marisc molt versàtil. Es pot servir com a aperitiu o com a plat principal. Conserveu-los al congelador fins al moment d'utilitzar-los.