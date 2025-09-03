Bonpreu y Esclat lo anuncian: 3 productos para una cena Premium

La planificación de las comidas se ha convertido en una estrategia fundamental para muchas familias en Catalunya. Los consumidores buscan opciones que combinen calidad con precios accesibles. En este contexto, las cadenas de supermercados lanzan propuestas pensadas para facilitar la compra. Los lotes de productos o promociones especiales emergen como una solución interesante.

Responden a la demanda de artículos específicos, ofreciendo una experiencia de compra más simple. Este tipo de ofertas permite a los compradores obtener varios productos clave a la vez.

Un lote para cenas especiales en Catalunya

La oferta de Bonpreu y Esclat presenta una propuesta pensada para ocasiones especiales. Esta tendencia de mercado se observa con frecuencia en distintos supermercados. La combinación de productos facilita la preparación de una comida completa.

| Bonpreu

El lote está compuesto por tres artículos de marcas reconocidas. Incluye una caja de langostino austral de la marca Pescar. La caja contiene dos kilogramos de gamba, con un tamaño de 30-40 unidades por kilogramo. Le acompaña una botella de cava rosat brut de la marca Juvé & Camps, de 750 mililitros. Para el postre, se añade un helado Magnum. Los clientes pueden elegir entre dos variedades: Almond, de 297 gramos, o Double White Chocolate Cookies, de 300 gramos.

Guía de compra rápida

Este lote es una oportunidad para quienes deseen preparar una comida festiva sin grandes complicaciones. El precio total de esta oferta es de 23,95 euros por el lote completo. La vigencia de la promoción es hasta el próximo 8 de septiembre. El precio original del lote, sin descuento, era de 41,39 euros.

La oferta se basa en un ahorro significativo para el comprador. El langostino austral es un producto de alta calidad gastronómica. Se recomienda prepararlo a la plancha para conservar su sabor. Acompáñelo con una pizca de sal marina gruesa.

| BonpreuEsclat

Receta sencilla: Langostinos a la plancha

Caliente una sartén amplia con una cucharada de aceite. Distribuya bien los langostinos sin amontonarlos. Cocínelos un par de minutos por cada lado, hasta que estén dorados. Retire del fuego y añada un poco de sal en escamas. Sirva inmediatamente para disfrutar de su frescura.

Para maridar, el cava rosado brut Juvé & Camps es una excelente opción. Su acidez y burbuja limpian el paladar. El helado Magnum, por su parte, es el final perfecto para una cena. Esta combinación de productos asegura una experiencia gastronómica de gran nivel. Planificar la compra con antelación es crucial para aprovechar esta oferta.

Cómo aprovechar el lote para tu menú

La propuesta de Bonpreu y Esclat puede ser la base de una cena memorable. El precio por unidad de cada artículo no se indica, solo el valor total del lote. Por ejemplo, el precio de la caja de gambas es de 18,95 euros. La botella de cava tiene un precio de 15,95 euros. El helado Magnum cuesta 6,49 euros.

La suma de estos precios individuales supera el coste del lote. Esta diferencia representa el ahorro. El lote está diseñado para una cena de entre dos y cuatro personas. El langostino austral es un marisco muy versátil. Se puede servir como aperitivo o como plato principal. Consérvelos en el congelador hasta el momento de su uso.