Avança les teves compres nadalenques amb 2x1 en un cava a Bonpreu i Esclat

per Sergi Guillén

El Nadal és a tocar, i Bonpreu i Esclat han llançat una oferta perfecta per avançar-te a les compres. El cava Heretat de Lacrima Baccus, producte de qualitat, està en promoció 2x1.

Això vol dir que en comprar dues unitats, el preu final per ampolla és de només 2,95 euros. Una oportunitat irresistible per estalviar en un producte imprescindible per a les celebracions.

Una oferta amb data límit: 16 de desembre

Aquesta promoció estarà disponible fins al 16 de desembre. És ideal per planificar amb temps els sopars i dinars nadalencs.

Aquest tipus de campanyes no només beneficien la butxaca, sinó que també ajuden a evitar presses d'última hora. Bonpreu i Esclat busquen facilitar la vida dels seus clients amb ofertes ajustades a les necessitats de la temporada.

| BonpreuEsclat

Cava Heretat de Lacrima Baccus: Tradició i qualitat

El cava Heretat de Lacrima Baccus és un brut ecològic de 750 ml. Està elaborat seguint els mètodes tradicionals, cosa que en garanteix la qualitat.

Aquest cava és una excel·lent elecció per brindar de vegades especials o per acompanyar plats durant les festivitats. El seu caràcter fresc i bombolles el converteix en una beguda versàtil i elegant. A més, com que és un producte ecològic, s'adapta als que valoren un consum més sostenible.

El cava, protagonista del Nadal

El cava és una beguda clàssica a la taula nadalenca. La seva presència als brindis familiars simbolitza bons desitjos i celebracions compartides. S'utilitza per acompanyar aperitius, marisc i postres.

Aquest tipus de beguda és perfecta per realçar sabors i afegir un toc festiu a qualsevol menú. A més, el cava no només es consumeix durant els sopars principals.

| Getty Images

També és una excel·lent opció per a celebracions prèvies o fins i tot com a detall en reunions informals. La seva versatilitat permet adaptar-lo a diferents moments i contextos nadalencs.

Anticipa't i estalvia amb Bonpreu i Esclat

Aquesta oferta no només és econòmica, sinó també pràctica. Tenir cava a casa abans de les festes garanteix tranquil·litat i estalvi. A més, podeu aprofitar per regalar una de les ampolles.

Les begudes com el cava són sempre benvingudes com a detall nadalenc. Recorda que les promocions com aquesta són limitades en temps i estoc.

Per això, és recomanable visitar la teva botiga Bonpreu o Esclat com més aviat millor. Aprofiteu aquesta oportunitat per proveir-vos d'un producte indispensable durant les festes.

Per què escollir productes ecològics?

L'Heretat de Lacrima Baccus destaca per la producció respectuosa amb el medi ambient. Optar per un cava ecològic no sols és millor per al planeta, sinó que també garanteix un sabor autèntic.

Bonpreu i Esclat aposten per incloure productes ecològics a les seves promocions, promovent un consum més conscient. No deixeu passar aquesta oferta.

El cava Lacrima Baccus pot ser la clau per donar un toc especial a les celebracions. Veu per ell abans del 16 de desembre!