L'alegria de Caixabank als agricultors

Espanya viu un període en què les pedregades i tempestes severes afecten de manera recurrent el sector agrari. En el que portem de 2025, diverses regions han patit danys importants en collites i explotacions. Aquesta situació ha posat en risc l'estabilitat financera de moltes famílies rurals, obligant els bancs a reforçar el seu suport al sector agrari.

CaixaBank a la Comunitat Valenciana i Múrcia

El passat 10 de maig de 2025, CaixaBank va activar una línia de finançament de 80 milions d'euros destinada a agricultors i ramaders a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia que van patir danys després de fortes pedregades. Aquest finançament es canalitza a través d'AgroBank, la divisió especialitzada en agroalimentació, i ofereix condicions d'excepció.

Terminis de fins a tres anys de carència i possibilitat d'anticipar ajudes d'Agroseguro o del Consorci de Compensació d'Assegurances. A més, s'ha habilitat una línia complementària de 40 milions per a la Regió de Múrcia a causa de les destrosses recents en zones com el Nord-oest, Riu Mula i Vall del Guadalentí.

Aquesta iniciativa busca minimitzar l'impacte econòmic immediat, permetre la recuperació de l'activitat i evitar la pèrdua de teixit productiu rural. L'aposta també reforça el compromís institucional de CaixaBank amb l'agro, sector al qual ja havia destinat més de 33.500 milions d'euros en finançament el 2024.

Impacte a les explotacions i l'economia local

Les pedregades han causat estralls en cultius llenyosos i hortícoles. En diverses explotacions, s'han perdut collites senceres i s'han registrat danys estructurals en arbres fruiters i sistemes de reg. L'alleujament que representa l'accés ràpid a aquests 120 milions en total pren especial rellevància en municipis rurals, devastats econòmicament per la manca d'ingressos i la urgència de recuperar instal·lacions.

El diferencial d'interès i la moratòria de fins a tres anys ofereixen un coixí que pot permetre a aquestes explotacions superar la fase crítica sense recórrer a mesures fiscals o subvencionals atractives però d'aplicació lenta. També redueixen la pressió sobre la xarxa familiar i les finances personals dels agricultors, un aspecte crucial per evitar endeutaments destructius.

Rellevància de la línia financera en el context bancari

La mesura s'emmarca en una estratègia de banca responsable, que vincula resiliència econòmica amb compromís social. AgroBank, amb 1.140 oficines especialitzades i més de 500.000 clients, consolida el seu lideratge en el finançament rural. El seu enfocament es basa en tres pilars: financer, social i innovació, incloent programes sobre relleu generacional, digitalització del camp i visibilitat de la dona rural.

En aquest sentit, els préstecs climàtics representen una evolució del model de banca de proximitat. No és només crèdit: implica assessorament, anticipació d'assegurances i acompanyament tècnic. Aquest conjunt d'eines amplifica el valor de l'entitat en zones amb baixa disponibilitat d'alternatives financeres i poca capacitat d'absorció de riscos.

Tot i el vessant positiu, hi ha objeccions que mereixen atenció. Primer, la mesura, limitada a la Comunitat Valenciana i Múrcia, deixa fora altres zones afectades com Andalusia, on van sorgir iniciatives per separat. I, finalment, les condicions específiques i l'accés efectiu depenen de la rapidesa de gestió a les oficines rurals, que sovint operen amb plantilla reduïda.