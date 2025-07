Així et poden acomiadar estant de baixa

A Espanya, estar de baixa mèdica no impedeix per si sol que una empresa pugui extingir el teu contracte. L'Estatut dels Treballadors ho permet sempre que l'acomiadament no tingui com a motiu principal la malaltia, i compleixi uns requisits legals específics. Recentment, s'ha confirmat que per primera vegada les empreses podran acomiadar durant la baixa, però només si existeixen circumstàncies vàlides i es respecta el procediment establert.

Acomiadament per causes objectives, econòmiques...

En primer lloc, és possible un acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Aquesta modalitat exigeix una carta d'acomiadament que expliqui amb claredat la causa, un preavís de 15 dies i l'abonament d'una indemnització equivalent a 20 dies per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats. La clau és que la causa ha d'estar sustentada en raons reals, documentades i desvinculades de la baixa mèdica del treballador.

| ACN, XCatalunya, Koldunova_Anna

Acomiadament disciplinari

En segon lloc, l'acomiadament disciplinari també pot produir-se durant una baixa, sempre que el treballador hagi comès una falta greu i culpable contemplada a l'article 54 de l'Estatut. Per exemple, indisciplina, disminució del rendiment sense justificació, assetjament o faltes reiterades d'assistència no justificades. En aquests casos, l'empresa està obligada a demostrar els fets, obrir un expedient disciplinari, i, si l'acomiadament és declarat procedent, no existeix indemnització.

També és legal l'acomiadament quan l'empresa decideix cessar la seva activitat de manera definitiva. En aquest context, inclòs el tancament per insolvència o reestructuració, tots els treballadors poden ser acomiadats, fins i tot aquells que estiguin de baixa. Si es tracta d'un acomiadament col·lectiu o ERO, les regles de l'acomiadament objectiu s'apliquen també a aquests casos.

Una altra causa vàlida és la ineptitud sobrevinguda. Si es diagnostica una malaltia o limitació que impossibilita el desenvolupament del lloc i no existeix una alternativa dins de l'empresa, aquesta pot extingir el contracte. L'empresa ha de comptar amb un informe mèdic que ho justifiqui i seguir el procediment d'acomiadament objectiu, incloent-hi indemnització.

| Syda Productions, XCatalunya, vrcraft

L'acomiadament seria nul si...

Tanmateix, l'acomiadament seria nul si es demostra que la baixa mèdica va ser la causa principal i única. Els tribunals podrien ordenar la readmissió immediata del treballador, el pagament de tots els salaris deixats de percebre i, de vegades, fins i tot una compensació pels danys morals causats. Això es considera discriminació per raó de salut, prohibida per la Llei 15/2022 sobre igualtat de tracte.

Conciliació laboral

A més, abans d'acudir a judici, és obligatori realitzar un procediment de conciliació laboral a través del SEPE o el SMAC. Si l'empresa no compleix els requisits formals com carta, preavís o indemnització, l'acomiadament podria ser declarat improcedent. En aquest cas, el treballador tindria dret a triar entre la readmissió o una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

Un cas recent que exemplifica aquesta situació és la sentència del Jutjat Social d'Albacete, on un acomiadament durant la baixa mèdica es va declarar nul. El treballador no va rebre carta d'acomiadament, i la seva baixa va ser comunicada a l'empresa sense que es justifiqués la causa extintiva. El tribunal va considerar que s'havia produït discriminació per raó de salut i va obligar l'empresa a readmetre l'empleat, pagar els salaris no rebuts i una indemnització per danys morals.

| ACN

Per tant, una empresa pot acomiadar-te encara que estiguis de baixa, però només si es basa en una causa objectiva, tècnica, organitzativa, productiva, disciplinària, tancament o ineptitud sobrevinguda, i seguint totes les formalitats. Si la raó és la teva malaltia o no queda suficientment justificada, l'acomiadament serà declarat nul o improcedent. En aquests casos és fonamental comptar amb assessorament legal especialitzat i actuar mitjançant el tràmit de conciliació.