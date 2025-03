Bones notícies per als jubilats abans d'acabar març de 2025

per Pol Nadal

En un context econòmic on la inflació i les fluctuacions del mercat afecten directament el poder adquisitiu dels pensionistes, el Govern d'Espanya ha implementat mesures significatives per millorar les condicions de vida d'aquest col·lectiu. Aquestes accions busquen no només compensar la pèrdua de poder adquisitiu, sinó també garantir una major equitat en el sistema de pensions.​

Increment de les pensions el 2025

A partir de gener de 2025, les pensions contributives han experimentat un augment del 2,8%, en línia amb la inflació registrada en l'últim any. Aquest ajust es tradueix en que una pensió mitjana de 1.441 euros mensuals el 2024 s'incrementa a 1.481,35 euros el 2025. A més, les pensions mínimes han rebut un increment addicional del 6%, amb l'objectiu de reduir la bretxa de pobresa i acostar aquestes prestacions al llindar de la pobresa, meta que s'espera assolir el 2027. ​

| Teona Swift de Pexels

Les pensions no contributives i l'Ingrés Mínim Vital també han estat revaloritzats en un 9%, mentre que les pensions de viduïtat amb càrregues familiars han vist un augment del 9,1%. Aquestes mesures reflecteixen el compromís del Govern per enfortir el sistema de protecció social i garantir una major equitat en la distribució de recursos.

Millores en l'accessibilitat a serveis bancaris

En resposta a les demandes dels pensionistes i col·lectius de persones grans, s'han implementat iniciatives per millorar l'accessibilitat als serveis bancaris. A Palma de Mallorca, per exemple, pensionistes s'han manifestat per exigir al Govern que obligui els bancs a prestar serveis dignes a les persones grans. Aquestes mobilitzacions busquen garantir que els pensionistes puguin gestionar les seves finances de manera autònoma i sense barreres. ​

Canvis en la declaració de la renda

La campanya de la declaració de la renda 2024-2025 presenta novetats que afecten directament els pensionistes. Entre elles, destaca la possibilitat de realitzar pagaments mitjançant Bizum i targeta bancària, facilitant així el procés de declaració. A més, s'ha ampliat la reducció per rendiments del treball de 6.498 euros a 7.302 euros, la qual cosa beneficia aquells pensionistes que complementen els seus ingressos amb activitats laborals. També s'han actualitzat els llindars d'ingressos per a aquells que han tingut més d'un pagador, incrementant-se a 15.876 euros.

| ACN, Pheelings Media

Perspectives futures i sostenibilitat del sistema

L'envelliment de la població espanyola planteja desafiaments significatius per a la sostenibilitat del sistema de pensions. Segons un estudi recent, un treballador que es jubili el 2025 rebrà, de mitjana, un 62% més del que ha aportat al sistema en cotitzacions socials durant la seva vida laboral. Aquesta dada subratlla la generositat del sistema actual, però també posa de manifest la necessitat d'implementar reformes que garanteixin la seva viabilitat a llarg termini. ​

En aquest sentit, el Govern ha introduït la "quota de solidaritat", una nova cotització social que grava els ingressos dels treballadors les nòmines dels quals superen la base màxima prevista a partir de 2025. Aquesta mesura busca generar ingressos addicionals per finançar les pensions, sense que això suposi una millora en la base reguladora que calcula la futura prestació del cotitzant. ​