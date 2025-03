Només online: Els 4 productes que són a totes les cases amb més del 40% d'estalvi

per Pol Nadal

Cada vegada és més habitual que els supermercats potenciïn promocions exclusives per a les compres en línia. Aquesta estratègia, impulsada pel creixement del comerç electrònic, respon a un canvi significatiu en el comportament del consumidor, que busca comoditat, ofertes competitives i eficiència en les seves compres habituals.

Segons dades recents, més del 50% dels compradors valoren positivament la possibilitat d'adquirir productes d'ús diari des de la comoditat de la llar, especialment quan s'acompanyen de descomptes atractius i promocions limitades. En aquest sentit, els supermercats no s'han quedat enrere i competeixen intensament per oferir els millors avantatges als seus clients en línia.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

Productes essencials amb descomptes exclusius

Bonpreu i Esclat, conscients d'aquesta tendència creixent, han llançat una oferta especialment atractiva per a aquells que compren habitualment productes de neteja de la llar. Fins al pròxim 31 de març de 2025, els clients podran beneficiar-se d'un estalvi significatiu del 42% en adquirir un lot amb quatre productes essencials que no falten en cap llar.

Aquest lot, disponible exclusivament en línia, està compost per productes de reconegudes marques, valorats per la seva efectivitat i rendiment en les tasques domèstiques quotidianes. Concretament, inclou:

Un neteja-crema Cif, ideal per a superfícies delicades que requereixen neteja profunda però respectuosa. És molt utilitzat per a cuines, banys i zones amb taques difícils d'eliminar.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, thomaszsebok

Un pack d'esponges Scrub Mommy, que han guanyat popularitat per la seva versatilitat, durabilitat i la capacitat per netejar sense ratllar superfícies delicades com vitroceràmiques i electrodomèstics.

El conegut llevataques KH7, altament eficaç per eliminar taques difícils en teixits sense deteriorar-los, convertint-se en un aliat imprescindible per a la bugada diària.

Un potent llevagreixos també de la marca KH7, especialment recomanat per eliminar greixos acumulats en forns, vitroceràmiques, campanes extractores i altres zones de difícil neteja.

Preu immillorable

Aquest conjunt de productes, habitualment comercialitzat per més de 15 euros, estarà disponible fins a final de mes per tan sols 8,99 euros. El creixement d'aquest tipus de promocions respon a una estratègia clara: fidelitzar els consumidors digitals mitjançant ofertes irresistibles. La competència és elevada i els supermercats busquen constantment noves fórmules que atraguin un públic cada vegada més informat i exigent.

A més, aquests descomptes no només són beneficiosos per als consumidors en termes econòmics, sinó que també afavoreixen la planificació del consum domèstic. Poder anticipar compres de productes recurrents a un preu menor millora significativament la gestió del pressupost familiar.