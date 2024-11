BonÀrea la fa grossa amb un cartell: 'Toca el timbre...'

BonÀrea és una cadena de supermercats molt popular a Catalunya, amb un model de negoci que destaca per productes de proximitat. L'empresa va néixer el 1959 com una cooperativa ramadera, i actualment compta amb centenars de botigues repartides per Catalunya i altres regions. BonÀrea aposta per productes de qualitat i preus competitius, i també és coneguda pel seu fort arrelament al territori català.

A més dels seus supermercats, BonÀrea compta amb una xarxa de benzineres i ofereix serveis en línia, facilitant la compra a domicili a diverses regions. L'empresa també opera sota un model cooperatiu que ha contribuït a dinamitzar l'economia local, generant ocupació i donant suport a productors de proximitat.

L'episodi viscut en una de les botigues

A Camprodon, una de les botigues s'ha fet viral. Tot va començar amb un cartell mal redactat en català. La frase deia: "Toca el timbre i vindrem!" La intenció del missatge era clara, però van cometre un error lingüístic, ja que segons les normes del català, vindre'm no és correcte.

La forma correcta seria "vindrem". L'error ha generat burles a les xarxes socials, molts usuaris s'han pres la sentència amb humor, compartint mems i comentaris. Alguns, però, han criticat la manca de revisió abans d'imprimir el cartell.

A X (Twitter), l'usuari @EtFelicitoFill va publicar una foto del cartell al costat del comentari "Tot perdut", i la publicació ràpidament va acumular centenars d'interaccions. La confusió es deu a l'ús incorrecte del pronom reflexiu “m”. En català, vindré s'utilitza per al futur en primera persona del singular.

És a dir, “vindré jo mateix”. En canvi, el cartell feia referència a l'acció de diverses persones, per això, s'hauria d'haver fet servir "vindrem", que és la forma plural. L'error podria haver evitat amb una revisió simple.

| ACN

Errors gramaticals que les empreses no revisen

Aquest tipus d'incidents no són rars, ja que moltes empreses cometen errors en les traduccions o les redaccions. Tot i això, en aquest cas, l'error és especialment curiós per ser en català. BonÀrea, com a empresa catalana, sol parar atenció a aquest tipus de detalls, per això l'error ha sorprès encara més els usuaris.

Tot i l'enrenou, BonÀrea encara no s'ha pronunciat sobre això, i alguns clients han demanat que l'empresa rectifiqui i reemplaci el cartell. Altres han suggerit que aprofitin la situació com una campanya de màrqueting. De moment, el cartell continua sent motiu de rialles i comentaris a les xarxes socials.

Aquest incident també posa de manifest la importància de tenir cura de l'idioma. En un context com el català, on l'ús correcte és clau, aquestes fallades destaquen més. A més, demostra com petits detalls poden captar una gran atenció a internet.

BonÀrea segurament corregirà l'error aviat; mentrestant, la botiga de Camprodon continua sent notícia a xarxes socials. De vegades, fins i tot els errors més petits poden convertir una empresa en tendència.