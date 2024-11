L'OCU alerta del truc dels supermercats per cobrar-te més per carn de pitjor qualitat

per Sergi Guillén

“Escalopí de llom extratendre”, “Porc molt sucós”, “pit filetejat súper tendra” … Els missatges comercials sobre la qualitat organolèptica dels preparats de carn envasada del supermercat són cada dia més habituals. El que els consumidors desconeixen és que aquest tipus d'al·legacions atractives solen implicar l'addició d'aigua, a més d'un còctel complex d'additius i aromes, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

La majoria dels productes carnis amb al·legacions relatives a la seva sucositat o la seva tendresa són adobs, marinats, preparats a l'all, o amb fines herbes de porc o d'ocell. Però també n'hi ha de filets sense preparació, aparentment sense additius.

Tots ells incorporen aigua afegida que es reté infiltrada mitjançant l'ús de sal, sucre, fibra vegetal i estabilitzants. A més, porten altres additius, com els conservants, els antioxidants i els potenciadors del sabor, alguns poc recomanables. És el cas del nitrit sòdic (E-250), els trifosfats (E-451) o el glutamat (E-621).

L'OCU ens mostra el seu estudi

L'estudi d'OCU revela que l'aigua i els additius afegits sumen entre el 5% i el 40% del pes del producte. Un fet que convé comprovar a la llista d'ingredients, també a l'hora de valorar el preu de venda, perquè pot ser fins i tot superior al del tall de carn fresca. Compte, en aquests casos s'estarà pagant l'aigua infiltrada a preu de carn.

Això sí, els ingredients usats per retenir l'aigua compleixen la funció fins i tot durant el cuinat. En preparar-los a la paella, a foc alt, no perden necessàriament més aigua que els productes sense aigua afegida, apunta OCU.

OCU considera que aquests preparats de carn haurien de comercialitzar-se separats de la carn fresca (sense additius), ja que són productes molt diferents segons el propi Reglament Europeu de Productes Càrnics, igual que ho són els embotits.

És més, caldria adaptar la normativa perquè aquest tipus de preparats destaquessin al frontal de l'envàs que es tracta d'un “Producte amb aigua afegida”, sigui quina sigui la quantitat, de manera que el consumidor adverteixi que no es tracta de carn fresca 100%, una opció sempre més saludable.

La recomanació

Mentrestant, OCU recomana el consumidor desconfiar de les al·legacions “extratierno”, “súper tendre” o “molt sucós” així com de productes adobats, marinats o a l'all, ja que sol implicar l'addició d'aigua i additius que es relacionen amb un major risc de diabetis tipus 2 i càncer colorectal. És més, les persones que segueixen una dieta baixa en sal els haurien d'evitar. El consumidor ha de tractar de prioritzar la carn fresca 100%, assegurant-se de la seva qualitat comprovant a l'etiquetatge que no hi ha ingredients o additius.

Finalment, OCU insisteix el Govern perquè s'apliqui un IVA 0% a la carn i al peix fresc (sense additius). Una enquesta pròpia va revelar que el 54% dels consumidors havien disminuït la compra d'aquests aliments bàsics com a conseqüència de l'augment del preu.